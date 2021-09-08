Он говорит, что не собирается его оспаривать, потому что не видит в этом смысла. "Это общая тенденция в стране, которая понятна всем, кто живет в Беларуси", — говорит Шумченко.





Общественный деятель признаётся, что ему предлагали зарегистрировать новую организацию, которая бы защищала права ИП. "Но прогнозировать на сегодняшний день, кто и чем будет заниматься, бессмысленно: сегодня мы разговариваем, а завтра кто-то арестован", — говорит Анатолий Шумченко. По его словам, "главное сегодня — выжить и жить, помогать друг другу в этой стране". Его цитируе т Еврорадио



