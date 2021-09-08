



Нарушения обнаружены в Островецком, Зельвенском, Слонимском и Щучинском районах. В Ошмянском районе в магазине торговые надбавки были завышены на детское питание на 65 п.п., на пшеничную муку – на 43 п.п., на макаронные изделия – на 41 п.п.





Цены на товары приведены в соответствие с законодательством.



