Проверка показала завышение цен в 40 магазинах Гродненской области
Комитет госконтроля выявил нарушения порядка формирования цен с учетом требований к их регулированию в 40 магазинах Гродненской области.
Нарушения обнаружены в Островецком, Зельвенском, Слонимском и Щучинском районах. В Ошмянском районе в магазине торговые надбавки были завышены на детское питание на 65 п.п., на пшеничную муку – на 43 п.п., на макаронные изделия – на 41 п.п.
Цены на товары приведены в соответствие с законодательством.
08:33 08/09/2021
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