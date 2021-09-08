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Проверка показала завышение цен в 40 магазинах Гродненской области

Комитет госконтроля выявил нарушения порядка формирования цен с учетом требований к их регулированию в 40 магазинах Гродненской области.


Нарушения обнаружены в Островецком, Зельвенском, Слонимском и Щучинском районах. В Ошмянском районе в магазине торговые надбавки были завышены на детское питание на 65 п.п., на пшеничную муку – на 43 п.п., на макаронные изделия – на 41 п.п.

Цены на товары приведены в соответствие с законодательством.
reform.by
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