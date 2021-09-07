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Сальвадор стал первой страной в мире, сделавшей биткоин официальной валютой

С 7 сентября Сальвадор официально стал первой в мире страной, где биткоин признан платежным средством.


Теперь жители этой страны могут использовать криптовалюту при любых расчетах, будь то чашка кофе или коммунальные платежи. Как пишет The Wall Street Journal, с помощью биткоинов в Сальвадоре можно платить даже налоги и погашать кредиты.

Администрация президента Сальвадора Найиба Букеле уже заявляла, пишет Оfficelife.media, что потратит более $225 млн для стимулирования использования криптовалюты. В том числе жителям страны пообещали перечислить по $30 в биткоинах за установку официального криптовалютного кошелька Chivo. По стране разворачивают сеть из 200 биткоиновых банкоматов, а в торговых центрах устанавливают брендированные киоски Chivo, сотрудники которых знакомят людей с возможностями биткоинов.

Поклонники криптовалюты запустили флешмоб, покупая во вторник по $30 в биткоинах из солидарности с Сальвадором. По данным CoinDesk, на 14:00 по минскому времени криптовалюта торговалась чуть выше $51 тыс.

Впрочем, многие экономисты скептически относятся к переходу Сальвадора на биткоины из-за нестабильности его курса. Среди рисков источники The Wall Street Journal называют возможное сокращение налоговых поступлений в бюджет и снижение валютных резервов страны.

Правительство Сальвадора настаивает, что переход на биткоины создаст доступные финансовые услуги в стране, где преобладают наличные расчеты. За инициативу выступает и местный бизнес, для которого расширяется круг вариантов оплаты товаров и услуг без банковских комиссий.
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