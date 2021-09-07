+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В России задержали 7 тонн белорусских сигарет, которые везли в Великобританию

В России задержали 7 тонн белорусских сигарет, которые везли в Великобританию.

Контрабанда / sztu.customs.gov.ru​

 Обнаружили контрабанду сотрудники Балтийской таможни. Согласно документам фирмы, зарегистрированной в Московской области, в контейнере находились только "аппараты для кондиционирования воздуха... чиллеры" из КНР. Но там были спрятаны и более 360 тысяч пачек белорусских сигарет на 20 млн российских рублей (более 270 тысяч долларов). На этикетках было указано, пишет Еврорадио, что они изготовлены в ЕС. Но российская таможня пришла к выводу, что на самом деле их произвели в Беларуси.

Контрабанда / sztu.customs.gov.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]