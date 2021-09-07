В России задержали 7 тонн белорусских сигарет, которые везли в Великобританию
В России задержали 7 тонн белорусских сигарет, которые везли в Великобританию.
Контрабанда / sztu.customs.gov.ru
Обнаружили контрабанду сотрудники Балтийской таможни. Согласно документам фирмы, зарегистрированной в Московской области, в контейнере находились только "аппараты для кондиционирования воздуха... чиллеры" из КНР. Но там были спрятаны и более 360 тысяч пачек белорусских сигарет на 20 млн российских рублей (более 270 тысяч долларов). На этикетках было указано, пишет Еврорадио, что они изготовлены в ЕС. Но российская таможня пришла к выводу, что на самом деле их произвели в Беларуси.
Контрабанда / sztu.customs.gov.ru
20:48 07/09/2021
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