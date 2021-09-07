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Доля белорусского бензина в украинском импорте топлива достигла 73%

Украина в августе увеличила импорт бензинов на 26%, до 137,6 тыс. тонн.



Основу поставок импортируемого бензина составило топливо из Беларуси в количестве 101 тыс тонн. Это значит, пишет Оfficelife.media, что доля белорусского бензина в украинском импорте составила 73,4%.

Специалисты консалтинговой компании «А-95» объясняют наращивание поставок белорусских бензинов тем, что импортеры и белорусская сторона выполняли контрактные обязательства по отгрузке с учетом недовыполнений за предыдущие месяцы, когда шел ремонт Мозырского НПЗ. Для сравнения: в июне Беларусь поставила на украинский рынок 44 тыс. тонн бензинов, в июле — 70 тыс. тонн.

Самые большие объемы белорусских бензинов в августе ввезли сети АЗС ОККО и WOG. На них приходится 39,8 тыс. тонн и 15,6 тыс. тонн соответственно. Конкурирующая компания UPG ввезла всего 11 тыс. тонн.

«БРСМ-Нафта» придерживалась прошлогодних объемов на уровне 9,6 тыс. тонн.

Для сравнения: НПЗ PKN ORLEN отгрузил в августе на украинский рынок лишь 36,6 тыс. тонн.
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