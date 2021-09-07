







По сравнению с июлем прошлого года уволенных айтишников оказалось больше в 1,8 раза. В целом два первых летних месяца оказались рекордными по увольнениям в ИТ, пишет dev.by. Это может быть связано как с переходом на другую работу, так и с релокейтом айтишников, компании продолжают открывать новые офисы за рубежом.





Часть уволенных айтишников нашла работу в других компаниях на внутреннем рынке. По данным официальной статистики, в июле ИТ-компании трудоустроили максимальное за прошлый и этот год количество сотрудников — 1778. Это в 1,7 раза больше, чем в июле прошлого года.





Всего за семь месяцев из ИТ-компаний уволилось больше 9,5 тысяч специалистов. Для сравнения за такой же период прошлого года из компаний уволилось 5,7 тысяч человек, то есть в 1,5 раза меньше.





За тот же период ИТ-компании взяли на работу 10,5 тысяч специалистов — на 65% больше, чем в прошлом году.





С учетом найма и увольнений число сотрудников в ИТ-компаниях (100+ сотрудников) выросло. За июль компании взяли на работу почти на 5% больше сотрудников, чем уволили. Чистый приток кадров составил за месяц 79 человек. Это самый низкий приток за период с марта по июль.





За семь месяцев чистый приток — почти 980 человек.





В августе–сентябре можно ожидать рост найма в компании ПВТ. В конце июля новыми резидентами Парка стали 62 новые компании. Обычно после регистрации новых компаний растёт и найм.