



У всех троих кандидатов имя Борис. Одинаковая и фамилия – Вишневский. Разные только отчества: Иванович, Геннадьевич и Лазаревич.





Петербург знает одного политика по фамилии Вишневский — Бориса Лазаревича Вишневского, руководителя фракции «Яблока» в городском парламенте, известного своей правозащитной и градозащитной деятельностью, обозревателя «Новой газеты», пишет "БГ" со ссылкой на «НГ».





Так вот, перед сентябрьскими выборами в Госдуму и петербургское Законодательное собрание в городе на Неве стали плодиться Вишневские. У Бориса Лазаревича вдруг появились двойники: Борис Иванович и Борис Геннадьевич. Имя и фамилию они сменили специально перед избирательной кампанией. Про портретное сходство кандидаты-двойники тоже не забыли. До недавнего времени они не носили бороду. А к выборам обзавелись.





До недавнего времени двое из трех Вишневских бороду не носили.





Тот который Иванович, по данным «Новой газеты», баллотируется от партии «Зелёные». Его место рождения – деревня Пономарёво Вологодской области, в которой, согласно данным последней переписи населения, проживает 7 человек. До смены имени и фамилии был Виктором Ивановичем Быковым и работал секретарём в одном из отделений партии «Единая Россия», а также руководил муниципалитетом «Коломна» и избирательной комиссией Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга. Государственный советник Санкт-Петербурга 3-го класса. Действительный муниципальный советник 2-го класса. Выпускник юридического факультета Ленинградского университета 1990 года.





Еще один двойник «яблочника» Бориса Лазаревича, но с отчеством Геннадьевич, согласно официальной информации на сайте избиркома, родился 31 мая 1978 года в городе Торжок Калининской области. В настоящее время зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Работает начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп» (московская компания, которая ведет деятельность и в Петербурге). Его настоящие имя и фамилия – Алексей Шмелев. Отчество оставил родное.





Технология не нова, применяется еще с конца прошлого века: перед выборами некие маргиналы берут фамилии, а иногда и имена оппозиционных политиков, официально меняют паспорт, а затем регистрируются в качестве кандидатов по тем же округам. По замыслу организаторов кампании (действующей российской власти – ред.) часть избирателей, намеренных отдать голос оппозиционеру, по ошибке проголосуют за спойлера-однофамильца.





Эксклюзив петербургского выборного сезона 2021 года — в калибре. Никогда раньше столь значимые фигуры не использовались в роли клоунов, пишет «НГ». На вопросы журналистов ни Шмелев, ни Быков отвечать не стали.







