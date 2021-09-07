



Самой скачиваемой игрой в прошлом месяце стал симулятор торгов антистресс-игрушками Fidget Toys Trading. Игра вышла в релиз в июле, за август у неё 40 миллионов загрузок. Fidget Toys Trading стала самой популярной сразу на двух платформах — Google Play и в App Store, пишет dev.by. Сейчас игру ежедневно скачивают 0,5 миллиона раз.













На четвёртом месте в рейтинге ещё одна популярная среди пользователей игра Count Masters. В игре пользователю надо собрать свою группу последователей, чтобы сокрушать разнообразные препятствия на своем пути. В конце уровня игрок должен победить короля в финальной битве и захватить замок.





Игра вышла в релиз в мае и уже через неделю стала самой популярной в США. В июне–июле Count Masters была самой популярной в мире в App Store. На сегодня у игры почти 100 миллионов загрузок.





У всех проектов FreePlay на данный момент 280 миллионов загрузок за этот год.





Студия FreePlay была образована в 2020 году. Является разработчиком и паблишером гиперказуальных игр. Студия объединяет офисы в Минске и Москве, в штате компании работает более 50 сотрудников. Самый успешный проект студии — игра Join Clash, вышедшая в релиз в начале прошлого года. На сегодня у игры 280 миллионов загрузок.