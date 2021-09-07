



Топ-менеджер пояснил, что на глобальном рынке нет предпосылок к росту цен, поскольку нет дефицита азотных удобрений в мире. Спрос и предложение в целом сбалансированы.





Однако на стоимость белорусских удобрений влияет то, пишет officelife.media, что конкуренты пытаются их «выдавить» с традиционных рынков: Прибалтики, Польши, Украины.





«В этом случае, отбросив другие факторы, увеличатся издержки на логистику поставщиков удобрений. По нашим оценкам, цены вырастут минимум на 25 евро за тонну».





По оценкам Ляшенко, такое изменение цены будет очень болезненным для сельхозпроизводителей.