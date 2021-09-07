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Глава "Гродно Азота": Удобрения для Прибалтики, Польши, Украины могут подорожать из-за санкций

Новая логистика в поставках белорусских азотных удобрений потребителям означает, что цены на них могут вырасти минимум на 25 евро за тонну. Такое мнение высказал гендиректор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко в интервью изданию «Беларусь сегодня».


Топ-менеджер пояснил, что на глобальном рынке нет предпосылок к росту цен, поскольку нет дефицита азотных удобрений в мире. Спрос и предложение в целом сбалансированы.

Однако на стоимость белорусских удобрений влияет то, пишет officelife.media, что конкуренты пытаются их «выдавить» с традиционных рынков: Прибалтики, Польши, Украины.

«В этом случае, отбросив другие факторы, увеличатся издержки на логистику поставщиков удобрений. По нашим оценкам, цены вырастут минимум на 25 евро за тонну».

По оценкам Ляшенко, такое изменение цены будет очень болезненным для сельхозпроизводителей.
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