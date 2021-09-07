







Теперь злоумышленники, когда звонят потенциальной жертве, представляются работниками интернет-магазинов. В ходе разговора мошенники сообщают, пишет officelife.media, что в магазине оформлен кредит либо заказ на покупку с доставкой товара.





Поскольку в ходе разговора выясняется, что никаких заказов никто не делал, мошенники предлагают отменить заказа и при этом уточняют, в каком банке обслуживается клиент.





Дальнейшие вопросы преследуют цель выманить персональную информацию, для этого запрашивают в том числе коды из СМС от банка.





В ситуациях, когда граждане беспечно предоставляют необходимые данные, мошенники меняют логин и пароль от систем дистанционного банковского обслуживания и похищают все доступные деньги с банковских счетов.



