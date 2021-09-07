Беларусь может потерять доходы от транзита газа с 1 октября
Транспортировка газа по трубе Ямал — Европа 6 сентября упала вдвое, сообщает европейский газотранспортный оператор Gascade.
Замеры, сделанные Gascade, говорят о поступлении природного газа по трубопроводу в объеме 1,46 млн кубометров в час, в то время как сутками ранее газ шел на уровне более 3 млн кубов в час.
«Газпром» пока не комментирует, с чем связано сокращение поставок природного газа в Европу.
На фоне этой новости европейские цены на газ превысили планку в $650 за 1000 кубометров.
Ранее сообщалось, что из-за пожара на газоперерабатывающем заводе «Газпрома» 5 августа подача природного газа по трубе Ямал — Европа сократилась до 1 млн кубометров в час.
В январе — августе «Газпром», по предварительным данным, добыл 337,2 млрд кубометров метров газа, что 18% больше, чем годом ранее. Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 131,3 млрд кубометров.
При этом «Газпром» сообщает, что нарастил поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%), Финляндию (на 22,7%).
Источник: officelife
17:51 07/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение