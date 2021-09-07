– До конца года продлено госрегулирование цен на некоторые социально значимые товары. Правда, список сокращен. Официально за полгода потребительские цены выросли на 6%.Так может быть правильную практику избрало правительство?





– Как сказали одни умные люди, удерживание цен в нынешней ситуации – это удерживание воды в решете. Надо понимать, что не мы являемся источником инфляции цен. Во всем мире стоимость продуктов питания, сырья для них выросла. Соответственно изменилась конъюнктура.





Чем дольше в Беларуси удерживают цены на узкий круг социально значимых товаров, тем глубже производители этих товаров загоняются в долговую яму. Тем тяжелее и дороже будет выходить из этой ситуации.





Яркое тому подтверждение - ситуация с курами: куриную разделку уже невозможно ни у кого купить.





К тому же отказ от повышения цен на ряд социально значимых товаров сопровождается очень значительным повышением цен на другие товары, причем с опережением. Они были бы дешевле, но торговым сетям нужно думать о минимальной доходности, и продавцы вынуждены завышать ценник на товары, стоимость которых не регулируются государством.





Поэтому к вопросу государственного регулирования цен нужно подходить очень тонко. Стоило бы осмотреться и подумать: что мы делаем. На что регулирование можно было бы оставить, а на что – нет. В утвержденном перечне есть товары, которые, на мой взгляд, вообще не надо было туда включать.





А если какие-то товары оставлять, то нужно подумать, какую компенсацию предоставить производителю. Если компенсировать не из чего – цены нужно отпускать. По каждой группе товаров нужен серьезный компетентный разговор.





– Недавно МАРТ разрешил поднять цены на мясо на 4,9%. Это признание ошибки?





– Они решили, что исходное сырье при производстве подорожало всего лишь на 5%. И что такого повышения будет достаточно для компенсации. Я с этим не согласился бы. Мы не знаем, какова была методика подсчета.





– Что будет в конце года с госрегулированием и ценами в магазинах?





– Думаю, госрегулирование будут продлевать. Пока не вижу серьезного обсуждения проблемы, поэтому, наверное, все будет продолжаться.





А вот цены… Поверьте, у тех же производителей есть большое количество вариантов, как обойти запрет. Будут меньше поставлять входящих в перечень товаров, будут менять названия продуктов, будут и другие «прелести».





Вся страна будет занята тяжелым трудом - как обмануть постановление правительства №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».