+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Маргелов: Вся страна будет занята тяжелым трудом - как обмануть постановление правительства

Занимаясь регулированием цен на социально значимые товары, власти удерживают воду в решете, заявил «Белорусскому партизану» сопредседатель, директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов.

Маргелов: Вся страна будет занята тяжелым трудом - как обмануть постановление правительства
– До конца года продлено госрегулирование цен на некоторые социально значимые товары. Правда, список сокращен. Официально за полгода потребительские цены выросли на 6%.Так может быть правильную практику избрало правительство?

– Как сказали одни умные люди, удерживание цен в нынешней ситуации – это удерживание воды в решете. Надо понимать, что не мы являемся источником инфляции цен. Во всем мире стоимость продуктов питания, сырья для них выросла. Соответственно изменилась конъюнктура.

Чем дольше в Беларуси удерживают цены на узкий круг социально значимых товаров, тем глубже производители этих товаров загоняются в долговую яму. Тем тяжелее и дороже будет выходить из этой ситуации.

Яркое тому подтверждение - ситуация с курами: куриную разделку уже невозможно ни у кого купить.

К тому же отказ от повышения цен на ряд социально значимых товаров сопровождается очень значительным повышением цен на другие товары, причем с опережением. Они были бы дешевле, но торговым сетям нужно думать о минимальной доходности, и продавцы вынуждены завышать ценник на товары, стоимость которых не регулируются государством. 

Поэтому к вопросу государственного регулирования цен нужно подходить очень тонко. Стоило бы осмотреться и подумать: что мы делаем. На что регулирование можно было бы оставить, а на что – нет. В утвержденном перечне есть товары, которые, на мой взгляд, вообще не надо было туда включать.

А если какие-то товары оставлять, то нужно подумать, какую компенсацию предоставить производителю. Если компенсировать не из чего – цены нужно отпускать. По каждой группе товаров нужен серьезный компетентный разговор.

– Недавно МАРТ разрешил поднять цены на мясо на 4,9%. Это признание ошибки?

– Они решили, что исходное сырье при производстве подорожало всего лишь на 5%. И что такого повышения будет достаточно для компенсации. Я с этим не согласился бы. Мы не знаем, какова была методика подсчета.

– Что будет в конце года с госрегулированием и ценами в магазинах?

–  Думаю, госрегулирование будут продлевать. Пока не вижу серьезного обсуждения проблемы, поэтому, наверное, все будет продолжаться.

А вот цены… Поверьте, у тех же производителей есть большое количество вариантов, как обойти запрет. Будут меньше поставлять входящих в перечень товаров, будут менять названия продуктов, будут и другие «прелести».

Вся страна будет занята тяжелым трудом - как обмануть постановление правительства №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]