Ранее The Village Беларусь рассказывал: комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен в Беларуси на мясо и мясопродукты, включенные в перечень социально значимых товаров. Цены на мясо разрешили увеличить на 4,9%.





Надбавка к ценам на некоторые социально значимые товары должна быть не более 10%, если рентабельность по этой позиции в 2020 году не превышала также 10%. В других случаях для определения наценки просто берется фактический уровень рентабельности прошлого года.





Это касается следующих товаров:





рыбы свежей (семейство карповых);

субпродуктов мясных пищевых (кроме субпродуктов из птицы);

консервов мясных (говядины тушеной консервированной, свинины тушеной консервированной);

колбасы полукопченой, варено-копченой;

маргарина;

крупы перловой;

свежего чеснока, свежего перца сладкого.





Некоторые позиции повторяются и во втором списке постановления. В этом перечне более четко указаны пределы надбавок на некоторые продукты:





рыба свежая (семейство карповых) — до 25%;

субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы) — 20%;

консервы мясные (говядина тушеная консервированная, свинина тушеная консервированная) — 20%;

колбаса полукопченая, варено-копченая — 20%;

маргарин — 30%;

крупа перловая — 30%;

свежий чеснок, свежий перец сладкий — 30%.





Кроме того, отдельным абзацем прописано, что не более чем на 30% могут быть определены надбавки оптовые и торговые (уже с учетом оптовых) на:





— на соль поваренную пищевую (в том числе йодированную, фторированную, за исключением морской и гималайской соли);





— чай черный байховый весовой и фасованный без вкусовых и ароматических добавок, без дополнительного растительного сырья (за исключением того, что продается в сувенирной упаковке или подарочно оформленной коробке; другое исключение — фиточаи, чайные напитки, наборы);





— кофе растворимый весовой и фасованный без добавок (за исключением кофе без кофеина, кофейных напитков, наборов).





И наконец, для ИП и юрлиц, которые хранят стабилизационные запасы важных продуктов, лимит рентабельности в 10% считается с учетом расходов на транспортировку, хранение, заготовку и различных обязательных платежей.