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На 25-30%: власти рассказали, как вырастут цены до конца года

Официально опубликовано постановление о регулировании цен до конца 2021 года, о котором сообщалось ранее. Теперь надбавки к ценам увеличатся на 10-30%

Ранее The Village Беларусь рассказывал: комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен в Беларуси на мясо и мясопродукты, включенные в перечень социально значимых товаров. Цены на мясо разрешили увеличить на 4,9%.

Надбавка к ценам на некоторые социально значимые товары должна быть не более 10%, если рентабельность по этой позиции в 2020 году не превышала также 10%. В других случаях для определения наценки просто берется фактический уровень рентабельности прошлого года.

Это касается следующих товаров:

рыбы свежей (семейство карповых);
субпродуктов мясных пищевых (кроме субпродуктов из птицы);
консервов мясных (говядины тушеной консервированной, свинины тушеной консервированной);
колбасы полукопченой, варено-копченой;
маргарина;
крупы перловой;
свежего чеснока, свежего перца сладкого.

Некоторые позиции повторяются и во втором списке постановления. В этом перечне более четко указаны пределы надбавок на некоторые продукты:

рыба свежая (семейство карповых) — до 25%;
субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы) — 20%;
консервы мясные (говядина тушеная консервированная, свинина тушеная консервированная) — 20%;
колбаса полукопченая, варено-копченая — 20%;
маргарин — 30%;
крупа перловая — 30%;
свежий чеснок, свежий перец сладкий — 30%.

Кроме того, отдельным абзацем прописано, что не более чем на 30% могут быть определены надбавки оптовые и торговые (уже с учетом оптовых) на:

— на соль поваренную пищевую (в том числе йодированную, фторированную, за исключением морской и гималайской соли);

— чай черный байховый весовой и фасованный без вкусовых и ароматических добавок, без дополнительного растительного сырья (за исключением того, что продается в сувенирной упаковке или подарочно оформленной коробке; другое исключение — фиточаи, чайные напитки, наборы);

— кофе растворимый весовой и фасованный без добавок (за исключением кофе без кофеина, кофейных напитков, наборов).

И наконец, для ИП и юрлиц, которые хранят стабилизационные запасы важных продуктов, лимит рентабельности в 10% считается с учетом расходов на транспортировку, хранение, заготовку и различных обязательных платежей.
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