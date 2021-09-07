Еще один сигнал инвесторам

Как этот указ повлияет на стратегии развития и построение бизнес-моделей предприятий, для которых в нынешних условиях государство стало едва ли не единственным возможным инвестором и катализатором роста? Об этом газета « Белорусы и рынок » поинтересовалась у предпринимателя, эксперта по управлению и развитию Геннадия ТЕРПИЛОВСКОГО.





«Трайпл» не одинок

— Необходимо отметить, что «Трайплу» не все льготы отменены. Ему придется возмещать лишь ряд льгот и преференций, полученных от государства по указу от 2008 года, действие которого продлевалось. Но это не помогло компании выполнить взятые на себя обязательства по строительству жилья на территории бывших военных городков в Минске.





В полном объеме компании не удалось выполнить взятые на себя обязательства, и теперь она должна возместить суммы льгот, связанных с предоставлением площадей под застройку, налогу на недвижимость и льготы по НДС на оборудование, которое ввозилось в страну для выполнения обязательств по указу 2008 года.





Мы не знаем, какие были договоренности и обязательства в полной мере, оговаривавшиеся в 2008 году (когда Юрий Чиж был в другом положении) что называется «тет-а-тет», но в рамках правового поля государство в этом случае скорее всего право.





Подчеркну, что «Трайпл» не одинок. В моей практике случаи, когда инвестиционные договоры, заключенные с государством, не исполнялись, и компании вынуждены были возвращать суммы льгот и преференций, были не раз. Что необходимо делать, чтобы не попасть в подобную ситуацию? Очень внимательно смотреть на условия соглашения: принимая на себя обязательства, предприниматель обязан четко оценивать риски срыва их выполнения.





И это не только риски, связанные с деятельностью предприятий, но и государственных органов управления, которые по различным причинам могут «способствовать» срыву обязательств.





Не стоит демонизировать власть

— Выходит, против лома нет приема? И в условиях, когда возможности одной стороны на порядок превосходят ресурсы (в том числе и судебные) второй, то частный бизнес остается в заложниках?





— Условия инвестиционных договоров по обыкновению не меняются с целью ухудшения положения компаний. Но при определенных обстоятельствах госорганы, учитывая в том числе и возникшие системные ограничения, могут предпринять действия, которые приведут к возникновению сложностей у частных компаний с выполнением взятых на себя обязательств.





Ведь инвестиционные договоры по обыкновению предусматривают создание рабочих мест и строительство инфраструктуры, и, лишая компании возможности выполнения своих обязательств, власти остаются без этого, что ведет к нагнетанию социальной напряженности.





Но бывает так, что государство, взявшее на себя, к примеру, обязательства по предоставлению инфраструктуры, не может из-за нехватки денег в бюджете выполнить их. Что практически автоматически приводит к тому, что инвестиционный договор не исполняется. Тогда предприниматель должен либо через суд каким-то образом менять условия договора, либо предпринимать действия, которые позволят выполнить условия соглашения. То есть, опять же, заранее просчитывать риски, которые могут быть связаны с выполнением договора.





— Сегодня большинству предприятий сложно развиваться, получая для этого средства в коммерческих банках или лизинговых компаниях. И выходит, что драйвером роста остается государство, которое предоставляет льготы, в том числе и по банковским процентам, по инвестдоговорам. Это похоже на замкнутый круг: власти дают возможности для роста, а затем могут оставить компании один на один с проблемами…





— Поэтому при заключении инвестиционных соглашений необходимо тщательно взвешивать и просчитывать риски – как экономические, так и политические, социальные, технологические. И закладывать их в себестоимость продукции, работ, которые компания будет выполнять. И с учетом всего вышесказанного принимать решение – заключать или нет соглашение, которое может стать не драйвером роста компании, а похоронить ее.





— Каким будет воздействие произошедшего с «Трайплом» на перспективы заключения инвестиционных договоров с властями?





— Негативным. Это еще один сигнал потенциальным инвесторам.





Во-первых, на данный момент, с учетом санкций, экономическая ситуация высокорисковая. Да, они еще не действуют, но необходимо понимать, что инвестиционные соглашения долгосрочны и риски 2022 и 2023 годов необходимо тщательно просчитывать уже сейчас.





Во-вторых, на сегодняшний день предоставить реальную возможность кредитования может только государство. Если кто-то рассчитывал на получение зарубежных инвестиций, то эти возможности резко уменьшились, скажем так. Как и вероятность закупок зарубежной техники, оборудования, технологий, которые необходимы для выполнения условий договора.





Все вышесказанное увеличивает значение планирования и предусматривает кропотливую разработку стратегий развития предприятий с учетом всех рисков— экономических, политических, — которые будут влиять на экономику страны не через месяц-два, а в ближайшие годы.