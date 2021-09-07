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Наполеоновские планы Лукашенко по нефти: почему ученые хватаются за голову

Правитель все еще верит в легкое «решение проблемы для страны».


На встрече с гендиректором ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым 6 сентября Александр Лукашенко не удержался от того, чтобы вернуться к обсуждению своей давней мечты.

– Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим, – поделился своими мыслями правитель.

О том, что в Беларуси вдруг могут открыть богатые месторождения нефти, Лукашенко мечтает много лет.

В 2011 году он говорил: «Мне все-таки кажется, что где-то у нас есть нефть. Но если есть нефть, то не может быть, чтобы где-то не прорвало природным газом. Я очень на это надеюсь».

В 2015-м отмечал: «Я просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ. На подобных территориях в России и других странах добывается немало нефти и природного газа, а также ценных металлов – то, что создает основу благосостояния и устойчивости любой экономики любого государства».

Правда, теперь мечты Лукашенко стали чуть скромнее. Говоря о Припятском прогибе, основном месте, где в Беларуси добывают черное золото, правитель обратился к гендиректору «Белорусьнефти»:

– Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн т. Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости.

«Филин» объясняет, почему после этих слов ученые должны были схватиться за голову.

Для начала отметим, что даже если добыча нефти в Беларуси вырастет до 3-3,5 миллион тонн в год, это не станет «решением проблемы для страны». Для сравнения: наша страна ежегодно импортирует из России около 20 миллионов тон сырья.

Но самое важное в словах Лукашенко заключается в том, что он просит увеличить добычу нефти в Беларуси в два раза – до 3-3,5 млн т. Гендиректор «Белорусьнефти» сказал на встрече с ним: «Прибавляем по 20 тыс. т нефти. За этот год планируем добыть 1,73 млн т».

Не секрет, как к перспективе, заявленной Лукашенко, относятся ученые и специалисты.

В прошлом году журнал Вестник Белнефтехима (издание одноименного государственного концерна) поинтересовался у профессионалов: видят ли они возможности по увеличению добычи нефти и газа в Беларуси?

Заместитель гендиректора по геологии ПО «Белоруснефть» Петр Повжик сказал:

– Говорить о расширении ресурсной базы углеводородов в Республике Беларусь, ее наращивании, учитывая степень геологической изученности Припятского нефтегазоносного бассейна, к сожалению, не приходится. Повторюсь, основная задача проведения геологоразведочных работ на УВ на современном этапе — восполнение, а не наращивание ресурсной базы и стабилизация добычи нефти на территории Беларуси.

Бывший главный геолог Беларуси, а ныне заведующий лабораторией геотектоники и геофизики Института природопользования Ярослав Грибик отметил:

– Следует признать, что этот прирост (добычи) наблюдается в основном на объектах ранее выявленных и разрабатываемых месторождений. Открываемые новые месторождения по запасам небольшие. Поэтому в первую очередь стоит вопрос не о значительном повышении добычи нефти, а о поддержании на достигнутом уровне с намечаемой тенденцией его роста по 10-20 тыс. т ежегодно.

Кстати, правитель словно не в курсе истории месячной давности с заявлением его помощника – инспектора по Гомельской области. Николай Рогащук сказал, что Беларусь планирует в 1,5 раза увеличить добычу нефти (то есть меньше, чем теперь хочет Лукашенко).

Это заявление было опровергнуто через несколько дней. Ужо упомянутый Ярослав Грибик сказал, что это невозможно.

– Я не знаю, откуда появилась позиция, что можно увеличить добычу в полтора раза. Это нереально. Я уже занимаюсь этим вопросом 50 лет. Считаю, что идет некоторая путаница между добычей и приростом запасов. Прирастить — это одно, а добыть — это другое. Цифру «в полтора раза» я считаю фейком. В «Белоруснефти» мне заявили: «Мы не знаем, что это такое».

Я считаю, что в ближайшие годы к 1,7 млн тонн добычи будет ежегодно прирастать по 20-30 тыс. тонн. И дай бог, чтобы мы когда-то вышли на 2 млн тонн добычи для Беларуси… Даже эти работы (добыча трудноизвлекаемых запасов за счет горизонтального бурения – Ф.) не позволят увеличить добычу в полтора раза, это запредельно, — сказал ученый (цитируется по Naviny).
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