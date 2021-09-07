Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и за последующие подавления протестов.





В санкционном списке находятся в общей сложности 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий. Кроме этого, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси. В частности, они ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.





Влияние на экономику Беларуси санкций, часть из которых сформирована по секторальному признаку, оценили в новом макроэкономическом обзоре эксперты BEROC.





По их оценке, наибольший макроэффект можно ожидать от санкционных пакетов Великобритании и ЕС, которые предполагают запрет, либо ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений.





«Исходя из различных трактовок исходных положений, эти санкции затрагивают от 10 до 13.5% всего белорусского экспорта, — считают эксперты. — По шкале выпуска потенциальные потери от них составляют около 6% ВВП в течение 2-3 кварталов после их активации».





Впоследствии, за счет отраслевых взаимосвязей и ограничений в использовании обменного курса для сглаживания их эффекта, потери будут возрастать вплоть до 10% ВВП — таков прогноз BEROC.





В пакеты ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады включены также финансовые санкции в отношении государственных заемщиков, включая три крупнейших госбанка – Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.





«Эти санкции не столь критичны с точки зрения быстрого и ощутимого проявления в макромасштабе. Но они будут генерировать ряд перманентных эффектов, подтачивающих и без того хрупкую финансовую стабильность в Беларуси», — отмечается в обзоре.





Также в отношении Беларуси были приняты новые санкции со стороны США. В связи с особым механизмом их реализации и подлежащим детализации положениям, потенциальный макроэффект от них напрямую пока не очевиден, подчеркивают эксперты.





Но они, безусловно, создают масштабные барьеры для деятельности отдельных лиц и компаний, включая крупные госпредприятия. Более того, из-за своей особой механики санкции США закрывают много потенциальных путей обхода санкций Великобритании и ЕС.





Как отмечают эксперты, гипотетически белорусские власти могут предотвратить или снизить потенциальные потери.





«Самым эффективным путем для этого видится перенаправление «высвободившегося» экспорта по другим направлениям. Кроме того, могут быть использованы и инструменты по локализации негативных эффектов внутри подсанкционных отраслей.





Это может позволить нивелировать межотраслевые и вторичные эффекты распространения шока (схожая логика в действиях властей имела место в период пандемии), — говорится в обзоре. — Но проблема для властей в том, что поле для соответствующих действий зачастую им неподвластно вовсе или же они чрезвычайно ограничены в инструментах и возможностях воздействия на него.





Отсюда пока экспертам реалистичной видится картина, что описанные выше потенциальные потери на стыке 2021-2022 гг. (когда основные санкционные положения вступают в силу) будут постепенно трансформироваться в фактические.





«Существенный спад ВВП приведет и к финансовому стрессу, который с учетом финансовых санкций, с большой вероятностью трансформируется в полномасштабный финансовый кризис. Такое развитие событий грозит обернуться глубокой и длительной экономической депрессией», — предупреждают эксперты.