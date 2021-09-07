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Литовская таможня из-за санкций заблокировала транзит самосвалов БелАЗ в Чили

Литовская таможня не пропустила самосвалы БелАЗа в Чили. Их должны были отправить потребителю через Клайпедский порт.

Литовская таможня из-за санкций заблокировала транзит самосвалов БелАЗ в Чили
фото носит иллюстративный характер
БелАЗ был включен в четвертый пакет санкций Евросоюза, введенный после посадки самолета Ryanair в Минске.

Всего задержаны 18 морских контейнеров с четырьмя машинокомплектами для карьерных самосвалов.

«Литовская таможня продолжает применять санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусских компаний — груз акционерного общества «БелАЗ» не допустили к перевозке через Клайпедский морской порт», — говорится в сообщении литовской таможни.

Сейчас ведется расследование. Будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза.

В июне этого года сообщалось, что БелАЗ намерен отгрузить в Чили 18 самосвалов, в том числе БЕЛАЗ-7531С грузоподъемностью 240 тонн, БЕЛАЗ-7513 грузоподъемностью 136 тонн, а также БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн.

Их покупателем является компания CODELCO. Машины предназначались для работы на проекте Rajo Inca по добыче медной руды.
Источник: reform.by
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