Литовская таможня из-за санкций заблокировала транзит самосвалов БелАЗ в Чили
Литовская таможня не пропустила самосвалы БелАЗа в Чили. Их должны были отправить потребителю через Клайпедский порт.
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БелАЗ был включен в четвертый пакет санкций Евросоюза, введенный после посадки самолета Ryanair в Минске.
Всего задержаны 18 морских контейнеров с четырьмя машинокомплектами для карьерных самосвалов.
«Литовская таможня продолжает применять санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусских компаний — груз акционерного общества «БелАЗ» не допустили к перевозке через Клайпедский морской порт», — говорится в сообщении литовской таможни.
Сейчас ведется расследование. Будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза.
В июне этого года сообщалось, что БелАЗ намерен отгрузить в Чили 18 самосвалов, в том числе БЕЛАЗ-7531С грузоподъемностью 240 тонн, БЕЛАЗ-7513 грузоподъемностью 136 тонн, а также БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн.
Их покупателем является компания CODELCO. Машины предназначались для работы на проекте Rajo Inca по добыче медной руды.
Источник: reform.by
12:00 07/09/2021
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