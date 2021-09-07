БелАЗ был включен в четвертый пакет санкций Евросоюза, введенный после посадки самолета Ryanair в Минске.





Всего задержаны 18 морских контейнеров с четырьмя машинокомплектами для карьерных самосвалов.





«Литовская таможня продолжает применять санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусских компаний — груз акционерного общества «БелАЗ» не допустили к перевозке через Клайпедский морской порт», — говорится в сообщении литовской таможни.





Сейчас ведется расследование. Будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза.





В июне этого года сообщалось, что БелАЗ намерен отгрузить в Чили 18 самосвалов, в том числе БЕЛАЗ-7531С грузоподъемностью 240 тонн, БЕЛАЗ-7513 грузоподъемностью 136 тонн, а также БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн.





Их покупателем является компания CODELCO. Машины предназначались для работы на проекте Rajo Inca по добыче медной руды.