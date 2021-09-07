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Беларусбанку очень нужны ваши деньги

Беларусбанк в очередной раз поднял ставки по вкладам в белорусских рублях.


Как замечает Инфобанк, раньше ставки по вкладам в Беларусбанке всегда были ниже рынка, потому что банк большой, государственный, все ему доверяли. Даже прошлой осенью, когда у многих банков ставки по депозитам взлетели до 20-22%, Беларусбанк предлагал максимум 16%.

Но сейчас ситуация другая - Беларусбанк поднял ставки почти до максимальных по рынку, банк предлагает до 19,9% годовых (!!!).

Может быть банку срочно нужны ресурсы для работы?

Ведь в связи с санкциями, Беларусбанку сейчас недоступны дешевые и длинные кредиты на западе: с 6 сентября крупнейший банк повысил процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях:

«Урожайный Безотзывный» - 19,73% годовых  (ставка кредита овернайт Национального банка Республики Беларусь (далее – СКО НБРБ) плюс 9,48 процентного пункта).

«Бонусный Безотзывный» на срок 370 дней – 19,7% годовых.

«Бонусный Безотзывный онл@йн» на срок 13 месяцев – 19,75% годовых.

«Классик Безотзывный на 1 год» с фиксированной процентной ставкой – 19,7% годовых. 

Вы готовы рискнуть?
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