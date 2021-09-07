МАРТ продлил регулирование цен до конца года
Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление МАРТ №59 от 1 сентября, которым регулирование цен на социально-значимые товары продлено до 31 декабря 2021 года.
Документом определен предельный норматив рентабельности, подлежащий включению в отпускную цену продукции производителями. Он должен быть не выше фактического за 2020 год или составлять 10%, если фактическая рентабельность в прошлом году была ниже 10%.
Под регулирование попадают следующие социально значимые товары:
рыба свежая (семейство карповых);
субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы);
консервы мясные (говядина тушеная консервированная, свинина тушеная консервированная),
колбаса полукопченая, варено-копченая;
маргарин;
крупа перловая;
свежий чеснок, свежий перец сладкий.
Максимальные торговые надбавки с учетом оптовой надбавки на рыбу не должны превышать 25%, на мясные субпродукты, консервы и колбасы — 20%, на остальные товары из перечня — 30%.
Постановлением также ограничены максимальные торговые надбавки в размере 30% на соль, в том числе йодированную и фторированную, чай черный без вкусовых и ароматических добавок, дополнительного сырья, за исключением расфасованного в сувенирную или подарочную упаковку, растворимый кофе.
Документом также определены надбавки для юрлиц и ИП, которые занимаются хранением и реализацией стабилизационных фондов.
Надо отметить, что цены на некоторые социально значимые товары также регулируются постановлением МАРТ 29 июня 2021 г. №48.
Источник: reform.by
10:24 07/09/2021
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