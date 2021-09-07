Документом определен предельный норматив рентабельности, подлежащий включению в отпускную цену продукции производителями. Он должен быть не выше фактического за 2020 год или составлять 10%, если фактическая рентабельность в прошлом году была ниже 10%.





Под регулирование попадают следующие социально значимые товары:





рыба свежая (семейство карповых);

субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы);

консервы мясные (говядина тушеная консервированная, свинина тушеная консервированная),

колбаса полукопченая, варено-копченая;

маргарин;

крупа перловая;

свежий чеснок, свежий перец сладкий.





Максимальные торговые надбавки с учетом оптовой надбавки на рыбу не должны превышать 25%, на мясные субпродукты, консервы и колбасы — 20%, на остальные товары из перечня — 30%.





Постановлением также ограничены максимальные торговые надбавки в размере 30% на соль, в том числе йодированную и фторированную, чай черный без вкусовых и ароматических добавок, дополнительного сырья, за исключением расфасованного в сувенирную или подарочную упаковку, растворимый кофе.





Документом также определены надбавки для юрлиц и ИП, которые занимаются хранением и реализацией стабилизационных фондов.





Надо отметить, что цены на некоторые социально значимые товары также регулируются постановлением МАРТ 29 июня 2021 г. №48.