По итогам января-августа увеличение ЗВР составило 13,8%.





"Рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - говорится в сообщении НББ.





В августе 2021 года правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $340 млн.





Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов Беларуси на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.





На 1 января 2021 ЗВР Беларуси составили $7 млрд 468,5 млн.



