Золотовалютные резервы Беларуси за август выросли на 14,2% благодаря финпомощи МВФ
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили $8 млрд 496,7 млн (в эквиваленте). За август ЗВР увеличились на $1 млрд 54,3 млн (на 14,2%) после роста в июле на $33 млн (на 0,4%), сообщила пресс-служба Нацбанка.
По итогам января-августа увеличение ЗВР составило 13,8%.
"Рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - говорится в сообщении НББ.
В августе 2021 года правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $340 млн.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов Беларуси на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.
На 1 января 2021 ЗВР Беларуси составили $7 млрд 468,5 млн.
09:43 07/09/2021
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