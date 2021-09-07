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С проблемой реализации своей продукции в Беларуси российские кондитеры столкнулись еще в октябре 2020 года, рассказали РБК в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»). Белорусские власти потребовали наносить на кондитерские изделия с сорбитовым сиропом специальную маркировку о том, что продукт содержит подсластитель и «при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие». Сладкое без такой маркировки в Беларуси изымалось из оборота, пишет РБК.





Под запрет попала продукция одного из крупнейших производителей мармелада «Русский кондитер», а также других крупнейших предприятий: в частности, Азовской кондитерской фабрики (конфеты Toffee, козинаки, щербеты и т.п.) кондитерской фабрики «Белогорье» (вафли и печенье), «АККОНД» (суфле «Птица дивная»). Лишь только в конце августа кондитеры добились полного восстановления поставок в Белоруссию конфет с сорбитовым сиропом, констатирует «Асконд».





Беларусь — второй после Казахстана покупатель произведенных в России кондитерских изделий, констатирует федеральный центр «Агроэкспорт».





Около трети кондитерский изделий, которые Россия ввозит в Беларусь, содержат сорбитовый сироп, отмечают в «Асконде». В 2020 году, по данным ассоциации, в Беларусь было поставлено около 105,5 тыс. т кондитерской продукции на $200 млн, из них примерно 35% содержало сорбитовый сироп в качестве влагоудерживающего агента.





Российские кондитеры из-за действий белорусского регулятора понесли убытки, настаивают в «Асконде». По оценке ассоциации, за время ограничений с октября 2020 года по август 2021-го экспортеры кондитерских изделий из-за выпавших объемов поставок недополучили около $9 млн выручки, а на восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может уйти до полутора лет.



