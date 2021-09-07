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Автосалон в Мюнхене: Volkswagen представил прототип электромобиля

Прототип концептуального электромобиля Volkswagen ID. Life был продемонстрирован на проходящей в эти дни в Мюнхене выставке. Отмечается, что электрокар представляет собой "превью" для семейных городских автомобилей линейки ID, начало выпуска которых намечено на 2025 год.

Стоимость такого электромобиля составит порядка 20 тыс евро. В компании объяснили, что представленная версия является прототипом городского автомобиля "с характером кроссовера", пишет портал ixbt.com. ID. Life оснащен электродвигателем мощностью 172 кВт (234 л. с.), скорость в 100 км в час машина может развить за 6,9 секунды, утверждают в Volkswagen. Батарея мощностью 57 кВт⋅ч обеспечивает запас хода порядка 400 км при максимальной скорости в 180 км в час.

Отмечается, что электрокар создан из переработанных и экологичных материалов, оборудован съемной крышей и различными цифровыми технологиями. Зеркала заднего вида заменены камерами и дисплеями. Управление основными функциями вождения осуществляется с помощью сенсорной панели на шестиугольном рулевом колесе с открытым верхом. В систему авто можно интегрировать смартфон для управления навигацией и контентом, пишет ru.oxu.az


Имеется опция переустройства салона в кинотеатр или игровой зал – встроены игровая приставка и проектор, проекционный экран выдвигается из передней панели. Сиденья полностью складываются, объем багажника при сложенных задних креслах – 1285 литров.
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