Стоимость такого электромобиля составит порядка 20 тыс евро. В компании объяснили, что представленная версия является прототипом городского автомобиля "с характером кроссовера", пишет портал ixbt.com. ID. Life оснащен электродвигателем мощностью 172 кВт (234 л. с.), скорость в 100 км в час машина может развить за 6,9 секунды, утверждают в Volkswagen. Батарея мощностью 57 кВт⋅ч обеспечивает запас хода порядка 400 км при максимальной скорости в 180 км в час.





Отмечается, что электрокар создан из переработанных и экологичных материалов, оборудован съемной крышей и различными цифровыми технологиями. Зеркала заднего вида заменены камерами и дисплеями. Управление основными функциями вождения осуществляется с помощью сенсорной панели на шестиугольном рулевом колесе с открытым верхом. В систему авто можно интегрировать смартфон для управления навигацией и контентом, пише т ru.oxu.az









Имеется опция переустройства салона в кинотеатр или игровой зал – встроены игровая приставка и проектор, проекционный экран выдвигается из передней панели. Сиденья полностью складываются, объем багажника при сложенных задних креслах – 1285 литров.