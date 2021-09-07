5 сентября военные в Гвинее выступили по национальному телевидению и объявили о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Сообщалось, что перед президентским дворцом была слышна стрельба.





Мировой рынок алюминия на 20% зависит от поставок бокситов из африканской Гвинеи, пишет afn.by со ссылкой на ТАСС.





На этом фоне акции "Русала" выросли в понедельник более чем на 14%, они также обновили пики 2012 года на Гонконгской бирже.



