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Стоимость алюминия побила 10-летние максимумы на фоне беспорядков в Гвинее

Стоимость алюминия на новостях о госперевороте в Гвинее поднялась до $2 761 за тонну, что превысило максимум 2011 года, следует из данных торгов.

5 сентября военные в Гвинее выступили по национальному телевидению и объявили о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Сообщалось, что перед президентским дворцом была слышна стрельба.

Мировой рынок алюминия на 20% зависит от поставок бокситов из африканской Гвинеи, пишет afn.by со ссылкой на ТАСС.

На этом фоне акции "Русала" выросли в понедельник более чем на 14%, они также обновили пики 2012 года на Гонконгской бирже.
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