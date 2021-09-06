



По мнению топ-менеджера, переход на выпуск электрокаров уже необратим. Однако именно беспилотное вождение изменит отрасль радикально. Сам по себе переход к электромобилям — более легкая задача для промышленников, чем цель внедрения беспилотников, считает Дисс.





СЕО добавил, пишет Оfficelife.media, что создание программного обеспечения для беспилотных машин станет основной бизнеса Volkswagen в будущем.





По оценкам главы автоконцерна, к 2030 году на личные автомобили и авто напрокат будет приходиться почти 85% бизнеса Volkswagen.