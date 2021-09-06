Глава Volkswagen видит целью бизнеса массовый выпуск беспилотников
Генеральный директор автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс на открытии автомобильной выставки IAA заявил, что широкое использование беспилотных машин, а не электромобилей станет революцией в автоиндустрии Европы.
По мнению топ-менеджера, переход на выпуск электрокаров уже необратим. Однако именно беспилотное вождение изменит отрасль радикально. Сам по себе переход к электромобилям — более легкая задача для промышленников, чем цель внедрения беспилотников, считает Дисс.
СЕО добавил, пишет Оfficelife.media, что создание программного обеспечения для беспилотных машин станет основной бизнеса Volkswagen в будущем.
По оценкам главы автоконцерна, к 2030 году на личные автомобили и авто напрокат будет приходиться почти 85% бизнеса Volkswagen.
20:41 06/09/2021
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