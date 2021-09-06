



Александр Лукашенко принял с докладом главу производственного объединения "Белоруснефть" Александра Ляхова. На рабочей встрече присутствовала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.





Лукашенко отметил, пишет Sputnik.by, что не имеет больших претензий к работе нефтяной компании. Главное, чего он требует, - чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии.





Он озвучил печальный момент в работе компании. По словам Лукашенко, после открытия перспективных месторождений черного золота в Беларуси добывали свыше 8 миллионов тонн нефти.





"Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - сказал Лукашенко.





По словам белорусского руководителя, на предстоящих 9 сентября переговорах с президентом России Владимиром Путиным он может поднять ряд вопросов в нефтяной сфере. Глава государства поинтересовался, есть ли у Александра Ляхова какие-то темы на этот счет, которые стоило бы обсудить.





Лукашенко не исключает, что за счет разработки новых месторождений нефти в Беларуси в предстоящие годы удастся нарастить объемы добычи этого сырья до 3-3,5 млн т в год. Он считает, что это будет решением проблемы для страны.





"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим", - добавил Александр Лукашенко.





Во время встречи Александр Лукашенко ориентировал ПО "Белоруснефть" на дальнейшее активное развитие в Беларуси инфраструктуры для зарядки электромобилей. При этом он пообещал "крышу", в плане устранения излишней волокиты и бюрократизма.