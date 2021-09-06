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Финансовый эксперт рассказал о худших вариантах вложения денег

Самые неудачные вложения – в финансовые пирамиды и в проекты по выдаче прямых займов

Фото: Павел Мартинчик

О том, куда не стоит вкладывать деньги, рассказал финансовый эксперт Артем Тузов. Как пишет РИА Новости, специалист не рекомендует вкладывать средства в финансовые пирамиды. Это самый худший вариант вложений, так как финансовая пирамида – заведомо убыточный, криминальный и мошеннический проект.

Как отметил финансист, пишет Kp.by, инвестиция в финансовую пирамиду может стать просто болезненным опытом, но нередко люди сами превращают этот опыт в катастрофический, когда берут кредиты либо продают недвижимость, чтобы вложить средства в пирамиду.

Если инвестор избегает пирамид, это еще не значит, что он не столкнется с финансовыми потерями, отметил Тузов Эксперт рассказал, что опасно вкладывать все деньги в один проект, а также в несколько проектов с одинаковыми рисками. Очень рискованным делом назвал финансист выдачу прямых займов, так как гарантий возврата денег в таком случае нет. Инвестор может оказаться один на один с серьезными проблемами, возникающими в результате такого вложения.
Источник: Наталья Партолина
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