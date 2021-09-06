



На сайте Мингорисполкома всё ещё висит объявление от 17 августа о том, что «по техническим причинам» приостановлена как физическая регистрация ИП, так и регистрация через портал ЕГР.





dev.by позвонил по телефонам, указанным в объявлении. Там по-прежнему говорят о «техническом сбое». Прогнозов не дают — мол, «никто не знает», когда починят. И рекомендуют следить за информацией на сайте, потому что проблему могут устранить «в любой момент».





На уточняющий вопрос, можно ли зарегистрировать ИП через нотариуса (такая опция описана там же на сайте несколькими строчками ниже), в управлении регистрации и лицензирования отвечают, что «пока нельзя — ни через нотариуса, ни через веб-портал ЕГР, ни через нас».





Напомним, что регистрация ИП заморожена только в Минске. В областях, включая Минскую, проблем с этим нет — dev.by прозванивал управления юстиции облисполкомов и везде нам подтвердили, что «работают в штатном режиме».