В ЕРИП новый председатель правления
Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП получила нового председателя правления. Наблюдательный совет акционерного общества назначил на этот пост Владимира Драгуна. Он приступил к исполнению обязанностей сегодня.
Ранее Владимир Драгун работал на руководящих должностях в «Белинвестбанке», «Белросбанке», «Банке развития», пишет Reform.by. В 2020-21 годах он возглавлял Ассоциацию белорусских банков, сообщается на сайте ЕРИП.
Драгун сменил на должности Сергея Бенедиса, который был назначен в апреле этого года.
18:10 06/09/2021
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