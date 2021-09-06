В ЕРИП новый председатель правления





Ранее Владимир Драгун работал на руководящих должностях в «Белинвестбанке», «Белросбанке», «Банке развития», пишет Reform.by. В 2020-21 годах он возглавлял Ассоциацию белорусских банков, сообщается на сайте ЕРИП.





Драгун сменил на должности Сергея Бенедиса, который был назначен в апреле этого года.