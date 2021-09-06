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В ЕРИП новый председатель правления

Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП получила нового председателя правления. Наблюдательный совет акционерного общества назначил на этот пост Владимира Драгуна. Он приступил к исполнению обязанностей сегодня.


Ранее Владимир Драгун работал на руководящих должностях в «Белинвестбанке», «Белросбанке», «Банке развития», пишет Reform.by. В 2020-21 годах он возглавлял Ассоциацию белорусских банков, сообщается на сайте ЕРИП.

Драгун сменил на должности Сергея Бенедиса, который был назначен в апреле этого года.
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