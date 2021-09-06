



Если ранее власти как-то переносили сроки по повсеместному внедрению кассовых аппаратов, то сейчас судя по всему такого не будет, пишет Инфобанк





Вот выдержки из информационного письма налоговой: " В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16»





с 10 октября 2021 г. возникает обязанность применения кассового оборудования при:





торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;





осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;





выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);





осуществлении обучения несовершеннолетних;





оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания..."





То есть сейчас те, кто торгует на рынках, те кто развозит овощи по домам, а также репетиторы и владельцы помещений и дач, сдающие их в аренду, обязаны, будут приобрести кассовые аппараты.

Но купить кассовый аппарат - это еще не все. Кроме кассового аппарата необходимо еще заключить договор, а также приобрести необходимые журналы для работы с кассой: "... Для обеспечения требований законодательства в перечисленных выше случаях субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно:





приобрести кассовые суммирующие аппараты (далее – кассовые аппараты) либо программные кассы;





заключить с республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования...





...При этом предварительно субъектам хозяйствования:





намеревающимся использовать кассовый аппарат необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата;





намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы..."





Понятно, зачем это государству - это нужно для обеспечения максимальной прозрачности предпринимательской деятельности. Что бы ни один рубль не ушел от налогов.





Давайте теперь посчитаем сколько будет стоить покупка кассового аппарата.

Даже если считать по минимуму, сначала надо будет выложить порядка 400 рублей за оборудование и подключение, а потом еще будут ежемесячные платежи в районе 20 рублей.





Если же вам надо принимать карточки, то тут заключается договор эквайринга с банком, и покупается отдельный терминал для приема карт. Как вариант - сразу покупать более дорогое комбинированное устройство.





Подведем итог: если нужна просто касса, то надо приготовить 400-450 рублей, если нужно принимать банковские карты - тут надо потратить уже 900-950 рублей





Кстати, налоговая в письме сразу же напоминает, сколько будет стоить - "забыть" или "не знать" про изменения, которые наступят с 10 октября:





"... Обращаем внимание, что отсутствие кассового оборудования либо его не использование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда его применение обязательно, в соответствии со статьей 13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.





Кроме того, индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, которым с 10 октября 2021 г. необходимо использовать кассовое оборудование, необходимо открыть такой счет в соответствии с требованиями пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 февраля 2000 г. № 82 «О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь..."





Обратите внимание что штраф будет налагаться даже на физических лиц - до 50 базовых, сейчас это - 1 450 рублей





Для предпринимателей максимальный штраф будет - 2 900 рублей





Для юридических лиц, максимальный штраф еще больше - 5 800 рублей.





У кого нет счета банка, придется его открыть, а это тоже ежемесячные затраты.





Полный текст информационного письма из налоговой инспекции:





Вниманию субъектов хозяйствования! С 10 октября 2021 года возникает обязанность применения кассового оборудования

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует.





В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» с 10 октября 2021 г. возникает обязанность применения кассового оборудования при:





торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;





осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;





выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);





осуществлении обучения несовершеннолетних;





оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.





Для обеспечения требований законодательства в перечисленных выше случаях субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно:





- приобрести кассовые суммирующие аппараты (далее – кассовые аппараты) либо программные кассы;





- заключить с республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования.





Информация о моделях кассовых аппаратов, разрешенных к использованию на территории Республики Беларусь, содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.





Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Республики Беларусь, размещена в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».





При этом предварительно субъектам хозяйствования:





- намеревающимся использовать кассовый аппарат необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата;





- намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы.





Обращаем внимание, что отсутствие кассового оборудования либо его неиспользование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда его применение обязательно, в соответствии со статьей 13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.





Кроме того, индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, которым с 10 октября 2021 г. необходимо использовать кассовое оборудование, необходимо открыть такой счет в соответствии с требованиями пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 февраля 2000 г. № 82 «О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь».





Инспекция Министерства по налогам и сборам