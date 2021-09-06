СМИ: стартап Flo съезжает из здания "подсанкционных" братьев Каричей
Стартап Flo, посвященный женскому здоровью, закрывает офис в минском бизнес-центре, построенном сербским холдингом Dana.
Повод — американские санкции против бизнеса братьев Каричей. Компания с международной пропиской не может иметь такого арендодателя. Теперь сотрудники будут работать дистанционно.
Сотрудники компании в беседе с Еврорадио не подтвердили, но и не опровергли, что покидают офис. При этом добавили, что у них нет причин не верить этой информации.
Flo — один из самых успешных белорусских IT-стартапов. Программа помогает женщинам отслеживать свой менструальный цикл и делать прогнозы насчет благоприятных и неблагоприятных дней для беременностей.
В 2019 году сервис получил звание Innovation Awards на крупнейшей технологической выставке CES, которая проходит в Лас-Вегасе.
16:12 06/09/2021
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