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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

СМИ: стартап Flo съезжает из здания "подсанкционных" братьев Каричей

Стартап Flo, посвященный женскому здоровью, закрывает офис в минском бизнес-центре, построенном сербским холдингом Dana.

Повод — американские санкции против бизнеса братьев Каричей. Компания с международной пропиской не может иметь такого арендодателя. Теперь сотрудники будут работать дистанционно.

Сотрудники компании в беседе с Еврорадио не подтвердили, но и не опровергли, что покидают офис. При этом добавили, что у них нет причин не верить этой информации.

Flo — один из самых успешных белорусских IT-стартапов. Программа помогает женщинам отслеживать свой менструальный цикл и делать прогнозы насчет благоприятных и неблагоприятных дней для беременностей.

В 2019 году сервис получил звание Innovation Awards на крупнейшей технологической выставке CES, которая проходит в Лас-Вегасе.
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