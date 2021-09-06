Повод — американские санкции против бизнеса братьев Каричей. Компания с международной пропиской не может иметь такого арендодателя. Теперь сотрудники будут работать дистанционно.





Сотрудники компании в беседе с Еврорадио не подтвердили, но и не опровергли, что покидают офис. При этом добавили, что у них нет причин не верить этой информации.





Flo — один из самых успешных белорусских IT-стартапов. Программа помогает женщинам отслеживать свой менструальный цикл и делать прогнозы насчет благоприятных и неблагоприятных дней для беременностей.





В 2019 году сервис получил звание Innovation Awards на крупнейшей технологической выставке CES, которая проходит в Лас-Вегасе.