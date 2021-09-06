Решение судьи Московского района Мингорсуд оставил без изменений, сообщил dev.by адвокат Дмитрия.





Напомним, в июне суд Московского района приговорил Дмитрия Конопелько и ещё трех фигурантов дела «о лазерных указках» к 5 годам колонии усиленного режима. Всех признали виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках.





В деле было четверо обвиняемых: Дмитрий Конопелько (директор «Технократии»), Игорь Ермолов (ИП, учитель школы танцев), Николай Сасев (безработный) и Влад Корецкий (осветитель «Беларусьфильма»).





Их обвиняли по ст. 293 УК РБ «Массовые беспорядки». А именно: приготовление к указанному преступлению (ч.1. ст. 13, ч.2. ст. 293) и «обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением насилия над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти» (ч.3 ст. 293).





Обвинение касается событий 9–12 августа. Каждый из четверых, по мнению гособвинителя, «намеревался лично участвовать в массовых беспорядках, частично предоставил неустановленным лицам из числа участников массовых беспорядков в целях применения указанные выше предметы».





Предметы — это «два молотка слесарных, не менее 90 лазерных указок, не менее двух зажигалок, не менее двух пиротехнических изделий».





Ни один из четверых вины не признал.





Также dev.by стало известно, то компания «Технократия», которую возглавляет Дмитрий Конопелько, больше не входит в ПВТ. Компании нет в списках резидентов Парка.





По нашей информации, Дмитрий Конопелько не инициировал выход компании из ПВТ.





Журналисты попытались дозвониться до компании по номерам телефонов, которые указаны в интернете, но они недоступны.