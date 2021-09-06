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А вы заметили? "Табакерок" становиться меньше - раньше сеть только росла

В Беларуси становится все меньше киосков «Табакерка», подметило издание Office Life. Если на конец июля было 2.969, то на начало сентября — 2.960.


С начала 2021 года из реестра исключено 66 записей. В 2020 году «минусов» было больше — 92, но тогда общее число действующих точек не снижалось за счет динамичного добавления новых записей. То есть растущая сеть открывала больше киосков, чем закрывала.

Сейчас же прирост не поспевает за закрытиями.

Но «Табакерка» по охвату пока еще самая большая сеть киосков в Беларуси. Государственная «Белсоюзпечать» располагает только 1.050 точками.

Сеть «Табакерка» — это проект компании «Энерго-Оил». Ранее он был связан с Алексеем Олексиным. Пока неизвестно, продавал ли он этот бизнес после наложения западных санкций. 

Недавно стало известно, что из-за санкций сеть прекращает поставки табачного продукта IQOS в Беларусь.
Источник: the-village.me
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