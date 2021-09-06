В итоге курс доллара вырос на 0,0033 BYN до 2,5156 BYN/USD. С начала сентября стоимость американской валюты выросла на 0,0115 BYN до максимума за 10 дней.





Курс евро поднялся лишь на 0,0004 BYN до 2,9827 BYN/EUR. Это максимальное значение за последние 32 дня.





Евро непрерывно растёт уже пятые торги подряд. За это время его курс вырос уже на 0,0240 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0036 BYN до 3,4479 BYN/100 RUB. Российский рубль подешевел второй раз, но суммарное снижение за это время составило всего 0,0052 BYN, а до этого он находился на максимуме почти за месяц.





Итоги недели 30 августа — 3 сентября на валютном рынке РБ

На границе лета и осени белорусский рубль значительно подешевел к российскому рублю и евро, к доллару немного укрепился.





Российский рубль и евро на уходящей неделе подорожали существенно сильнее, чем подешевели по итогам августа.





курс доллара −0,0052 BYN (−0,21%);

курс евро +0,0232 BYN (+0,78%);

курс российского рубля +0,0486 BYN (+1,43%);

корзина валют +0,79%.





Московская биржа

Сегодня российский рубль немного дешевеет к доллару и евро на торгах валютной биржи. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара поднялся на 10 копеек до 72,9538 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро вырос лишь на три копейки до 86,57 RUB/EUR.;