Беларусь и Россия обладают наиболее сильными торговыми связями в евразийском регионе, отмечается в обзоре ЕАБР.





Объем их взаимной торговли формирует свыше половины всего объема взаимной торговли ЕАЭС — 54,7% (по данным за январь — июнь 2021 г.), или 17,9 млрд долл. (прирост на 32,8% год к году).





Экспорт России в Беларусь вырос на 41,7%, из Беларуси в Россию — на 21,8%.





По данным ФТС России, прирост экспорта из России в Беларусь в основном обеспечили поставки нефти, черных металлов, пластмассы и изделия из них.





Увеличение объемов белорусского импорта в Россию главным образом было связано с поставками средств наземного транспорта, электрических машин и оборудования.





По оценкам ЕАБР, с учетом снизившихся с июня объемов экспорта нефти в Беларусь взаимная торговля стран превысит прошлогодний уровень не менее чем на 10%, составив около 34 млрд долл. по итогам 2021 г.