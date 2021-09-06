+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ЕАБР: экспорт России в Беларусь вырос более чем на 40%

Из Беларуси в Россию — почти на 22%.

Беларусь и Россия обладают наиболее сильными торговыми связями в евразийском регионе, отмечается в обзоре ЕАБР.

Объем их взаимной торговли формирует свыше половины всего объема взаимной торговли ЕАЭС — 54,7% (по данным за январь — июнь 2021 г.), или 17,9 млрд долл. (прирост на 32,8% год к году).

Экспорт России в Беларусь вырос на 41,7%, из Беларуси в Россию — на 21,8%.

По данным ФТС России, прирост экспорта из России в Беларусь в основном обеспечили поставки нефти, черных металлов, пластмассы и изделия из них.

Увеличение объемов белорусского импорта в Россию главным образом было связано с поставками средств наземного транспорта, электрических машин и оборудования.

По оценкам ЕАБР, с учетом снизившихся с июня объемов экспорта нефти в Беларусь взаимная торговля стран превысит прошлогодний уровень не менее чем на 10%, составив около 34 млрд долл. по итогам 2021 г.
Источник: zautra.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]