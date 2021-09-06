ЕАБР: экспорт России в Беларусь вырос более чем на 40%
Из Беларуси в Россию — почти на 22%.
Беларусь и Россия обладают наиболее сильными торговыми связями в евразийском регионе, отмечается в обзоре ЕАБР.
Объем их взаимной торговли формирует свыше половины всего объема взаимной торговли ЕАЭС — 54,7% (по данным за январь — июнь 2021 г.), или 17,9 млрд долл. (прирост на 32,8% год к году).
Экспорт России в Беларусь вырос на 41,7%, из Беларуси в Россию — на 21,8%.
По данным ФТС России, прирост экспорта из России в Беларусь в основном обеспечили поставки нефти, черных металлов, пластмассы и изделия из них.
Увеличение объемов белорусского импорта в Россию главным образом было связано с поставками средств наземного транспорта, электрических машин и оборудования.
По оценкам ЕАБР, с учетом снизившихся с июня объемов экспорта нефти в Беларусь взаимная торговля стран превысит прошлогодний уровень не менее чем на 10%, составив около 34 млрд долл. по итогам 2021 г.
Источник: zautra.by
13:07 06/09/2021
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