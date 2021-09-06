Лукашенко назвал Качанову "крышей"
Лукашенко в ходе встречи с гендиректором ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым предложил ему «крышу» на рынке электроАЗС.
Так он назвал председателя Совета Республики Наталью Кочанову. По его словам, она обладает правом заносить Лукашенко любые документы лично.
«Я вижу, что продвижение серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Не стесняйтесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или, как сейчас модно говорить, «крыша», ну так вот «крыша». Председатель Совета всегда вас поддержит. Любой документ мне напрямую доложит, если это надо. Нет — в правительстве продвинет ту или иную идею», — сказал он, передает его пресс-служба.
Напомним, «Белоруснефть» выполняет госпрограмму по развитию сети электрозарядных станций на территории страны. Лукашенко хочет, чтобы она была реализована, в том числе в части производства собственного оборудования для зарядки электромобилей в Витебске.
«Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. А для электромобилей нужны быстрые заправки. Очень быстрые. И в Витебске, вроде, мы можем это это делать. Надо тогда активнее разворачивать эту работу… Если делать, то очень качественно. Не позволяйте некачественный продукт на белорусский рынок поставлять и не позволяйте другим это делать, особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны», — добавил он.
Источник: reform.by
11:55 06/09/2021
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