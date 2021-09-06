



Так он назвал председателя Совета Республики Наталью Кочанову. По его словам, она обладает правом заносить Лукашенко любые документы лично.





«Я вижу, что продвижение серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Не стесняйтесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или, как сейчас модно говорить, «крыша», ну так вот «крыша». Председатель Совета всегда вас поддержит. Любой документ мне напрямую доложит, если это надо. Нет — в правительстве продвинет ту или иную идею», — сказал он, передает его пресс-служба.





Напомним, «Белоруснефть» выполняет госпрограмму по развитию сети электрозарядных станций на территории страны. Лукашенко хочет, чтобы она была реализована, в том числе в части производства собственного оборудования для зарядки электромобилей в Витебске.





«Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. А для электромобилей нужны быстрые заправки. Очень быстрые. И в Витебске, вроде, мы можем это это делать. Надо тогда активнее разворачивать эту работу… Если делать, то очень качественно. Не позволяйте некачественный продукт на белорусский рынок поставлять и не позволяйте другим это делать, особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны», — добавил он.