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"Обойдемся без европейских рынков…" К чему приведет одновекторная экономическая политика?

Идея о том, что товарообмен с европейскими странами можно спокойно заменить на торговлю с Россией и Китаем, регулярно озвучивается белорусским правительством.

"Обойдемся без европейских рынков…" К чему приведет одновекторная экономическая политика?
При этом факты, подтверждающие жизнеспособность этой концепции, белорусам никто не предоставляет. Наверное, потому, что даже при беглом взгляде на статистику у вас сразу возникнут вопросы, пишет телеграм-канал Нашы грошы.  

Возьмем, к примеру, базовый показатель — товарооборот между Беларусью и Россией, а также Беларусью и всеми остальными странами. В кризисном 2010 году сальдо внешней торговли товарами нашей страны с Россией составило минус $8 млрд 127 млн, c прочими странами — минус $1 млрд 473 млн. 

В последующие годы, вплоть до 2020-го, сальдо внешней торговли товарами с Россией продолжало уходить в минус (до минус 11 млрд 242 млн в 2012 году), а вот сальдо внешней торговли с остальным миром было положительным (до плюс $10 млрд 898 млн в 2012-ом). 

В 2020-ом мы вернулись к неприятной ситуации, когда сальдо внешней торговли оказалось отрицательным как с Россией (минус $3 млрд 353 млн), так и с прочими странами (минус $235 млн).

Итого, с 2010 года РБ наторговала товарами с Россией на минус $81,9 млрд, с другими странами на плюс $30,1 млрд. Все это время мы покупали у России значительно больше, чем продавали ей. И наоборот, торговля с другими странами позволяла Беларуси обеспечивать в страну приток валюты, которую, в том числе, после приходилось тратить на покупку товаров в России.

Важно оговориться, что основная причина высокого отрицательного сальдо торговли с Россией – это главным образом импорт энергоносителей. Но это не отменяет того факта, что российский рынок — самый благоприятный для белорусской торговли. Однако даже в самые спокойные, можно сказать «жирные» времена, наши предприятия не находили возможности сформировать положительный баланс при торговле с соседом.

И этому есть объективные причины. Отчасти потому, что продавать нашу продукцию на тот же европейский рынок чаще выгоднее. Европейский рынок позволял получить большую маржу, а кроме того, стимулировал рост качества производства. Вряд ли бы на него так стремились белорусские экспортеры, будь он менее выгодным, чем более доступный российский.

Это из очевидного. Но есть еще и некоторые важные подводные камни. Представим себе предприятие, которое создавало продукцию, используя комплектующие из других стран. Эта продукция была конкурентоспособна не только на европейском, но и на российском рынке именно потому, что собиралась из определенных, например, европейских или американских комплектующих. 

Останется ли она такой же востребованной, если будет создаваться из комплектующих, закупленных, к примеру, в России или Китае? Логика подсказывает, что, если раньше производители выбирали европейские комплектующие, на это были основания. А это значит, что переход на новые комплектующие повлечет за собой потери либо стоимости готовой продукции, либо ее качества.

Что мы получаем в итоге?


Первое — переориентация на российский рынок для многих предприятий станет вынужденной. Эти изменения вряд ли принесут улучшение условий работы, в противном случае предприятия бы уже давно работали с Россией.

Второе — производство из компонентов, опять же, вынужденно закупаемых в России, усилит зависимость белорусской экономики от российской, а также, вполне вероятно, повысит ее себестоимость или ухудшит качество.

Третье — переориентация на восточный рынок может еще больше увеличить отрицательное сальдо торговли с Россией. С учетом того, что торговля с прочими зарубежными рынками будет испытывать влияние санкций, такая ситуация может стать огромной проблемой для белорусской экономики, так как еще больше увеличит зависимость внешней торговли от одного единственного рынка.
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