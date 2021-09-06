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Ну а санкции потом? Минэкономики возобновляет консультации по технической помощи от ЕС

Министерство экономики Беларуси со вторника 7 сентября возобновляет консультации по вопросам получения международной технической помощи от Европейского союза.

Об этом говорится на сайте ведомства. Консультации проводят отдел международной технической помощи Минэкономики Беларуси и Центр международной технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь.

С 7 сентября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. они возобновляют проведение единого дня консультаций по вопросам международной технической помощи.

Международная техническая помощь – один из видов помощи, безвозмездно предоставляемой Беларуси донорами «для оказания поддержки в социальных и экономических преобразованиях, охране окружающей среды, ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, развитии инфраструктуры путем проведения исследований, обучения, обмена специалистами, аспирантами и студентами, передачи опыта и технологий, денежных средств, поставки оборудования и других товаров (имущества) по одобренным проектам (программам) международной технической помощи, а также в форме организации и (или) проведения семинаров, конференций, иных общественных обсуждений».

Остается открытым только один вопрос: найдутся ли в ЕС доноры, которые захотят  оказывать такую помощь Беларуси, после введения в том фисле и финансовых санкций против Беларуси. 
Источник: ej.by
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