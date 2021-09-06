Кроме того, российский рубль сильно поднял в цене валютную корзину – на один из наибольших в этом году процент, пишет Инфобанк





А вот доллар пришлось в Беларуси опустить – дабы не поднимать стоимость валютной корзины ещё больше. Благо, и сама американская валюта этому способствовала: доллар США всю эту неделю падал на мировых рынках.





К тому же, на удорожание валютной корзины «работал» и евро, зеркально укрепившийся к доллару на этой неделе.





Итак, белорусский рубль за неделю очень сильно ослаб к российскому рублю, сильно ослаб по валютной корзине и к евро, но укрепился к традиционной учётной, главной для белорусов иностранной валюте – доллару США.

Учитывая все параметры – проценты изменения курсов валют и степень их важности – можно сказать, что BYN-рубль на 35-й неделе, всё же, в целом ослабел. Или, как сейчас модно говорить – «гибридно».





Но, по порядку.





Американская валюта начала сентябрь с падения: индекс доллара USDX за неделю снизился с 92,67 пунктов в конце прошлой недели до 92,22 пунктов в конце этой.





А сильно подорожавшая (после не менее сильного перед этим падения) нефть на этой неделе еще прибавила в цене, поднявшись до 1,5-месячного максимума.

Итоговое изменение параметров мировых рынков на 35-й неделе 2021-го выглядит так (на 14ч. пятницы 3 сентября):





индекс доллара USDX – снизился на 0,49%: произошло глобальное ослабление доллара





курс евро к доллару – вырос на 0,94%: европейская валюта заметно укрепилась к ослабевшей американской





цены на нефть – поднялись на 1,00%: «черное золото» по итогам недели снова подорожало





RUR-рубль к доллару – укрепился на 1,53% (по официальному курсу): российский рубль вырос к ослабевшему доллару благодаря сильно подорожавшей за две недели нефти.





Глобально ослабевший «американец» потерял свои позиции по итогам 35-й недели и в Беларуси. Хотя в те дни, когда доллар в мире особенно сильно падал (1 и 2 сентября), курс его в Беларуси, наоборот, поднимался.

Но другие валюты в те дни дорожали ещё быстрее, и в конечном итоге, сильно выросли в цене, особенно российская.

Курс RUR-рубля не так давно слишком уж сильно упал (23 августа – до одного из минимальных значений этого года), а это не выгодно белорусским экспортёрам, так что его сильное сейчас удорожание – вполне «законно».

По итогам торгов на БВФБ с 30 августа по 3 сентября:





доллар США – подешевел на 0,18%: с 2,5175 BYN/$ до 2,5123 BYN/$

евро – подорожал на 0,78%: с 2,9591 BYN/€ до 2,9823 BYN/€

российский рубль – подорожал на 1,43%: с 3,4029 BYN/100RUR до 3,4515 BYN/100RUR





валютная корзина – подорожала на 0,81%: с 0,30231 BYN до 0,30474 BYN.





Падение курса главной у белорусов иностранной валюты – доллара США – на этой неделе небольшое: 5,2% годовых (здесь и далее расчёт годовых процентов – с учетом выходных).





Но и оно заметно добавило долларовой прибыли BYN-вкладчикам, а «хранителям долларов», в т. ч. $-долларовым вкладчикам, снизило BYN-эквивалент их сбережений. Что с учётом инфляции означает ещё больший «минус».

Зато «любители евро» уже три недели «в плюсе», особенно на этой неделе: прирост BYN-эквивалента €-сбережений на 35-й неделе составил 49% годовых – почти втрое выше средней ставки по срочным BYN-депозитам.

Правда, раньше евро сильно дешевел, и даже не раз обновлял свой минимум в Беларуси в этом году.





Но наибольший рост на этой неделе показал, конечно, российский рубль: рост курса RUR-рубля по итогам 35-й недели – 74% годовых. Впрочем, «держателей RUR-рубля» совсем мало: почти никто в Беларуси не хранит сбережения в нём.





Но такое удорожание российской валюты, занимающей 50% места в валютной корзине Нацбанка, привело к сильному росту стоимости корзины – третьему по величине в этом году (42% годовых).





Для сравнения, наибольший прирост на срочных BYN-рублёвых депозитах, что можно сейчас получить – 20% годовых.

В последнее время (где-то около 1 месяца) курс доллара колеблется в очень узких рамках. После небольшого падения на этой неделе, доллар сейчас стоит в Беларуси на 2,58% меньше, чем в начале года.





Величина снижения курса за 248 дней – 3,61% годовых: долларовые сбережения снизились в BYN-эквиваленте, но на срочных депозитах начисленные проценты наполовину «отбили» это снижение.





Однако в реальном выражении, с учетом роста цен, падение покупательной способности $-долларовых финансовых активов, в том числе $-вкладов. всё же, довольно заметное.

Но у тех, кто использует евро в качестве валюты сбережений, хотя таких в Беларуси не очень много, реальное падение их €-активов – ещё больше, и это несмотря на подъём курса евро последние три недели, и большой подъём на 35-й.

Падение европейской валюты к белорусскому рублю за период с начала года остается намного более сильным, чем у доллара – 5,86% (8,63% годовых).





Российский рубль недавно был опущен в Беларуси до минимума за 4 месяца – ниже 3,40 BYN за 100RUR. Теперь же, после сильного подорожания на 35-й неделе, её курс уже выше 3,45 BYN/100RUR.





Но по сравнению с началом года, российский рубль дешевле на 1,02% (падение за 248 дней 2021-го – 1,50% годовых).





Подешевели с начала 2021 года в Беларуси, как видим, все три главные иностранные валюты. Соответственно, упала и стоимость валютной корзины – на 2,48% (-3,64% годовых).





Напомним, что 23 августа валютная корзина вплотную приблизилась к нижней границе «неофициального» коридора колебания своей стоимости – к отметке 0,300 BYN. Был обновлён минимум этого года (0,30055 BYN)





Но после подорожания в конце прошлой и на этой неделе, стоимость валютной корзины «отползла» от неё.





Как мы и предполагали, с достижением валютной корзины минимальной стоимости, доллар подешевеет в Беларуси теперь только через своё глобальное ослабление – кросс-курсом в рамках валютной корзины, параллельно с ростом курсов евро и российского рубля.

Ведь места для «всеобщего» укрепления белорусского рубля – к большинству валют, с падением стоимости валютной корзины, уже не осталось.





Именно это и произошло на отчётной неделе: к доллару BYN-рубль укрепился, но в целом – «гибридно» - ослабел.

Хотя теперь, когда валютная корзина уже чуть отошла от нижней границы коридора, возможно укрепление BYN-рубля уже и «полноценное», но не намного. К тому же, если, конечно, к этому вообще будет «позыв» с его стороны.

Ведь «на горизонте» – начало действия санкций, и с их приближением спрос на иностранную валюту будет нарастать.