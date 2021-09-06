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Белорусский рубль "гибридно" ослабел. Что с ним будет дальше?

Последняя неделя августа, и «по совместительству» первая неделя сентября – неделя №35 в 2021 году – на валютном рынке Беларуси прошла «под знаком двуглавого орла»: укрепившийся на выросших ещё на прошлой неделе ценах на нефть российский рубль подорожал за неделю в Беларуси рекордно за 30 последних недель.

Кроме того, российский рубль сильно поднял в цене валютную корзину – на один из наибольших в этом году процент, пишет Инфобанк.

А вот доллар пришлось в Беларуси опустить – дабы не поднимать стоимость валютной корзины ещё больше. Благо, и сама американская валюта этому способствовала: доллар США всю эту неделю падал на мировых рынках.

К тому же, на удорожание валютной корзины «работал» и евро, зеркально укрепившийся к доллару на этой неделе.

Итак, белорусский рубль за неделю очень сильно ослаб к российскому рублю, сильно ослаб по валютной корзине и к евро, но укрепился к традиционной учётной, главной для белорусов иностранной валюте – доллару США.
 
Учитывая все параметры – проценты изменения курсов валют и степень их важности – можно сказать, что BYN-рубль на 35-й неделе, всё же, в целом ослабел. Или, как сейчас модно говорить – «гибридно».

Но, по порядку.

Американская валюта начала сентябрь с падения: индекс доллара USDX за неделю снизился с 92,67 пунктов в конце прошлой недели до 92,22 пунктов в конце этой.

А сильно подорожавшая (после не менее сильного перед этим падения) нефть на этой неделе еще прибавила в цене, поднявшись до 1,5-месячного максимума.
 
Итоговое изменение параметров мировых рынков на 35-й неделе 2021-го выглядит так (на 14ч. пятницы 3 сентября):

индекс доллара USDX – снизился на 0,49%: произошло глобальное ослабление доллара

курс евро к доллару – вырос на 0,94%: европейская валюта заметно укрепилась к ослабевшей американской

цены на нефть – поднялись на 1,00%: «черное золото» по итогам недели снова подорожало

RUR-рубль к доллару – укрепился на 1,53% (по официальному курсу): российский рубль вырос к ослабевшему доллару благодаря сильно подорожавшей за две недели нефти.

Глобально ослабевший «американец» потерял свои позиции по итогам 35-й недели и в Беларуси. Хотя в те дни, когда доллар в мире особенно сильно падал (1 и 2 сентября), курс его в Беларуси, наоборот, поднимался.
 
Но другие валюты в те дни дорожали ещё быстрее, и в конечном итоге, сильно выросли в цене, особенно российская.
 
Курс RUR-рубля не так давно слишком уж сильно упал (23 августа – до одного из минимальных значений этого года), а это не выгодно белорусским экспортёрам, так что его сильное сейчас удорожание – вполне «законно».
 
По итогам торгов на БВФБ с 30 августа по 3 сентября:

доллар США – подешевел на 0,18%: с 2,5175 BYN/$ до 2,5123 BYN/$
евро – подорожал на 0,78%: с 2,9591 BYN/€ до 2,9823 BYN/€
российский рубль – подорожал на 1,43%: с 3,4029 BYN/100RUR до 3,4515 BYN/100RUR

валютная корзина – подорожала на 0,81%: с 0,30231 BYN  до 0,30474 BYN.

Падение курса главной у белорусов иностранной валюты – доллара США – на этой неделе небольшое: 5,2% годовых (здесь и далее расчёт годовых процентов – с учетом выходных).

Но и оно заметно добавило долларовой прибыли BYN-вкладчикам, а «хранителям долларов», в т. ч. $-долларовым вкладчикам, снизило BYN-эквивалент их сбережений. Что с учётом инфляции означает ещё больший «минус».
 
Зато «любители евро» уже три недели «в плюсе», особенно на этой неделе: прирост BYN-эквивалента €-сбережений на 35-й неделе составил 49% годовых – почти втрое выше средней ставки по срочным BYN-депозитам.
 
Правда, раньше евро сильно дешевел, и даже не раз обновлял свой минимум в Беларуси в этом году.

Но наибольший рост на этой неделе показал, конечно, российский рубль: рост курса RUR-рубля по итогам 35-й недели – 74% годовых. Впрочем, «держателей RUR-рубля» совсем мало: почти никто в Беларуси не хранит сбережения в нём.

Но такое удорожание российской валюты, занимающей 50% места в валютной корзине Нацбанка, привело к сильному росту стоимости корзины – третьему по величине в этом году (42% годовых).

Для сравнения, наибольший прирост на срочных BYN-рублёвых депозитах, что можно сейчас получить – 20% годовых.
 
В последнее время (где-то около 1 месяца) курс доллара колеблется в очень узких рамках. После небольшого падения на этой неделе, доллар сейчас стоит в Беларуси на 2,58% меньше, чем в начале года.

Величина снижения курса за 248 дней – 3,61% годовых: долларовые сбережения снизились в BYN-эквиваленте, но на срочных депозитах начисленные проценты наполовину «отбили» это снижение.

Однако в реальном выражении, с учетом роста цен, падение покупательной способности $-долларовых финансовых активов, в том числе $-вкладов. всё же, довольно заметное.
 
Но у тех, кто использует евро в качестве валюты сбережений, хотя таких в Беларуси не очень много, реальное падение их €-активов – ещё больше, и это несмотря на подъём курса евро последние три недели, и большой подъём на 35-й.
Падение европейской валюты к белорусскому рублю за период с начала года остается намного более сильным, чем у доллара – 5,86% (8,63% годовых).

Российский рубль недавно был опущен в Беларуси до минимума за 4 месяца – ниже 3,40 BYN за 100RUR. Теперь же, после сильного подорожания на 35-й неделе, её курс уже выше 3,45 BYN/100RUR.

Но по сравнению с началом года, российский рубль дешевле на 1,02% (падение за 248 дней 2021-го – 1,50% годовых).

Подешевели с начала 2021 года в Беларуси, как видим, все три главные иностранные валюты. Соответственно, упала и стоимость валютной корзины – на 2,48% (-3,64% годовых).

Напомним, что 23 августа валютная корзина вплотную приблизилась к нижней границе «неофициального» коридора колебания своей стоимости – к отметке 0,300 BYN. Был обновлён минимум этого года (0,30055 BYN)

Но после подорожания в конце прошлой и на этой неделе, стоимость валютной корзины «отползла» от неё.

Как мы и предполагали, с достижением валютной корзины минимальной стоимости, доллар подешевеет в Беларуси теперь только через своё глобальное ослабление – кросс-курсом в рамках валютной корзины, параллельно с ростом курсов евро и российского рубля.
 
Ведь места для «всеобщего» укрепления белорусского рубля – к большинству валют, с падением стоимости валютной корзины, уже не осталось.

Именно это и произошло на отчётной неделе: к доллару BYN-рубль укрепился, но в целом – «гибридно» - ослабел.
 
Хотя теперь, когда валютная корзина уже чуть отошла от нижней границы коридора, возможно укрепление BYN-рубля уже и «полноценное», но не намного.  К тому же, если, конечно, к этому вообще будет «позыв» с его стороны.
 
Ведь «на горизонте» – начало действия санкций, и с их приближением спрос на иностранную валюту будет нарастать.
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