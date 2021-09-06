Биткоин приблизился к $52 тысячам





По данным Coindesk, на 7:00 по минскому времени биткоин в среднем торговался по цене около $51,7 тыс. Криптовалюта прибавила почти 4%, при этом максимальной цены она достигла в 4:30 по минскому времени, перешагнув отметку $51,9 тыс.





Исторического максимума криптовалюта достигла в апреле, когда превысила $65 тыс. Но позже стоимость биткоина начала снижаться. В июле цена токена упала ниже $30 тыс., после чего снова пошла в рост.





На отметку $50 тыс. биткоин смог вернуться 2 сентября. Правда, с тех пор успел пощекотать нервы своим обладателям, снизившись до $48,5 тыс.





Аналитик и стратег Bloomberg Майк Макглоун считает, что сейчас биткоину под силу достичь отметки на уровне $100 тыс. Прогнозирует он и рост эфира до $5 тыс., чему способствует дефицит этой криптовалюты на биржах. По его мнению, портфели, состоящие из комбинации золота и облигаций, выглядят все более «голыми» без добавления Bitcoin и Ethereum.