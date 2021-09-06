Ответ на все эти вопросы можно получить, если разобраться досконально в сути двух президентских указов. Один был подписан 13 лет назад, а другой – на днях.

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Указ первый

В 2008 году Александр Лукашенко подписал указ о некоторых вопросах жилищного строительства, которым дал ООО «Трайпл» льготы на строительство жилья в военном городке в Уручье и на территории военного госпиталя. Почему именно ООО «Трайпл»? Наверное потому, что владельцем компании являлся Юрий Чиж, который на то время был бизнесменом №1 в Беларуси, особо приближенным к власти. К нему даже журналистам непросто было подступиться, пишет Ежедневник.





Помню, достал тогда мобильный Чижа и позвонил ему, чтобы договориться об интервью, чтобы рассказал о своем успехе. Он даже слушал не стал, сказал, как отрезал: не прилично, мол, звонить ему по телефону, который он не давал. Особая приближенность к власти накладывала и особую ответственность.





Возвращаясь к вопросу от том, почему именно Чижу президент дал льготы на строительство жилья в Уручье. Желающих строить это жилье было столько, что многие частные компании сами бы неплохо заплатили, чтобы им дали эти участки под строительство. Да-да, бизнес готов был сам заплатить и заплатить немало за получение такого права. А тут не только не заплатил, но еще и льготы получил. Почему?





Если бы такое произошло в США, в Германии, во Франции или другой демократической стране, где даже президент вынужден отвечать за свои действия, то непременно было начато антикоррупционное расследование. И следователи пришли и непременно спросили: Почему вместо того, чтобы провести тендер и заработать для бюджета пару лишних миллионов, представители государства напротив еще и подарили эти миллионы бизнесмену? И почему именно ему?





И не важно, кто из государственных чиновников лоббировал принятие указа, кто подписывал. Не важно Меркель это, Обама, или Макрон – ответил бы любой. Но в Беларуси особые условия для приближенного бизнеса, который получает особые президентские гарантии, и это уже давно никого не удивляет.





Итак, суть первого указа в том, чтобы наделить льготами особого бизнесмена, дать личные гарантии фактически за счет другого бизнеса и за счет других граждан – обычных налогоплательщиков.





Указ второй

Первый указ представлял собой некую особую форму договора между главой государства и Юрием Чижом. И в этом договоре было четко прописано, например, что ООО «Трайпл» освобождается от налога на прибыль в размере передаваемого Минобороны построенного жилья, а также в размерах средств, затраченных на передислокацию воинских частей. А от таможенных пошлин и возмещения сельскохозяйственных потерь «Трайпл» был освобожден и вовсе без всяких условий.





И вот, спустя 13 лет подписывается новый указ, который вносит изменения в первый – добавляет задним числом ответственность, что в случае ненадлежащего исполнения все льготы «Трайпл» должен вернуть.





То есть второй указ – это нормативный правовой акт, имеющий обратную силу и вводящий задним числом ответственность. Даже студенты юридического факультета прекрасно знают, что это просто юридический нонсенс, нарушение основополагающего принципа действия нормативных актов во времени.





Приведем две цитаты из Закона «О нормативных правовых актах»:





Нормативный правовой акт не имеет обратной силы, то есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан и юридических лиц (часть 1 п.1 ст.66 Закона «О нормативных правовых актах»)





Придание обратной силы нормативному правовому акту не допускается, если он предусматривает введение или усиление ответственности граждан и юридических лиц за действия, которые на момент их совершения не влекли указанную ответственность или влекли более мягкую ответственность (п.2 ст.66 Закона «О нормативных правовых актах»).





Это основополагающие принципы действия законов, указов, декретов и других нормативных актов, без которых вообще не может быть никаких гарантий, никакой инвестиционной деятельности в стране. Это не белорусское ноу-хау, а основополагающий принцип всего мира. Без него вообще ни один закон, указ, декрет, постановление или обыкновенный договор, не имеет никакого практического смысла.





Допустим приходит в Беларусь крупный инвестор, заключает с государством инвестиционный договор, в котором все четко прописывается. Есть действующее законодательство, исходя из которого инвестор оценивает все риски, в том числе, все негативные последствия (ответственность), которые его ждут, если он не выполнит какие-то обязательства по инвестиционному договору. Исходя из комплексного анализа законодательства и проекта договора инвестором принимается решение о заключении договора, вкладываются огромные средства. Инвестор знает, что если он нарушает такой-то пункт договора, то может заплатить, условно, штраф в 1 млн долларов.





И вот, спустя какое-то количество лет, государство берет и отменяет все согласованные условия, то есть вводит задним числом новые – такие какие ему выгодно, исходя из текущего момента. Теперь за нарушенное условие, за которое надо было заплатить 1 млн долларов, и который условно уже уплачен, теперь надо платить 10 млн долларов и дополнительно заплатить налоги еще на 10 млн долларов. Будь эти условия на момент заключения договора инвестор бы даже не посмотрел в сторону Беларуси.





Кто после этого в принципе захочет заключать с таким государством хоть какие-то договоры? Не важно райисполком выступает от лица государства, Совет министров, или президент. Веры в любом случае уже не будет.





Известный экономист Ярослав Романчук предположил, что следующим под удар может попасть Михаил Гуцериев, которому также выделили большие льготы под строительство Нежинского ГОК. Гуцериев обещал построить комбинат и привлечь для этого китайские средства. Но сейчас Китай приостановил финансирование и строительство ГОК в лучшем случае притормозится. Чем не повод задним числом изменить условия и не потребовать возращение всех дарованных льгот? Ведь деньги бюджету сегодня ой как нужны.





В любом случае, после подписания указа №326 всем стало абсолютно очевидно, что такое может произойти с каждым и на любом уровне государственного управления. Это просто изумительная почва для коррупции и для рейдерского захвата любого бизнеса.





Например, заключил исполком с бизнесменом инвестиционный договор, а через 10 лет взял и в одностороннем порядке изменил условия. Бизнесмен разорился, а бизнес скупается своим человеком. И ведь не упрется, в любом случае продаст, иначе и посадить могут – сейчас в Беларуси это и вовсе просто.



