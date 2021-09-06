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KPMG: В ЕС стало больше нелегальных сигарет , в том числе из Беларуси

Аудиторская компания KPMG опубликовала исследование «Потребление нелегальных сигарет в ЕС, Великобритании, Норвегии, Швейцарии».

Оказывается, значительные объемы нелегальных сигарет поступают в ЕС из Украины, Молдовы, Алжира, Гибралтара. Места производства и источники поставок половины нелегальных сигарет установить не удается.

Источники контрафакта и контрабанды сигарет в ЕС-27, 2016-2020 годы (млрд шт.). Фото: KPMG


По данным KPMG, объем нелегальных сигарет из Беларуси в страны ЕС после 3 лет спада увеличился в 2020 году почти в 1,5 раза — с 2,2 до 3,2 млрд штук, или с 7 до 9% нелегального потребления. При этом доля белорусских сигарет в общем объеме 29% нелегальных «белых» (продающихся под своими марками) выросла с 15,8 до 29%.

KPMG утверждает, что доля белорусских сигарет на нелегальном рынке Литвы достигла в 2020 году 88%, Латвии — 70,9%, Польши — 43,6%. В более отдаленных странах доля белорусской контрабанды поменьше: в Венгрии — 18,75%, Швеции — 14%, Великобритании — 12,6%, Германии — 4,4%.

Среди брендов незаконных «белых» сигарет в ЕС-27 в 2019-2020 годах марка «Минск» держится в лидерах с долей 9,3%, или 0,9 млрд сигарет, пишет officelife.media

В 2020 году потребление незаконных сигарет в странах ЕС-27 увеличилось впервые с 2011 года и оценивается в 36,6 млрд штук. Эксперты связывают рост незаконного потребления в ЕС с ростом контрафакта, объем которого удвоился: с 5,5 млрд до 10,3 млрд сигарет. Доля контрафакта на рынках ЕС за год выросла с 16,5 до 30,1%..
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