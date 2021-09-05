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Человечество ежегодно теряет 40 процентов продуктов питания

Согласно отчету WWF и Tesco "Преобразованные в мусор" (Driven to Waste), ежегодно примерно 2,5 млрд тонн производимого в мире продовольствия остается не потребленными.


Исследование "Преобразованные в мусор" — первая с 2011 года количественная оценка общих потерь продовольствия в сельском хозяйстве. Эта отрасль использует значительное количество земли, воды и энергии, поэтому ощутимо влияет на изменение климата. По предварительным оценкам, продовольственные отходы "ответственные" за 10% выбросов парниковых газов. Это почти в два раза больше, чем объем выбросов от автотранспорта в США и Европе, пишет thinktanks.by
,4 млн км2 сельскохозяйственных угодий, равны площади Индийского субконтинента, и 760 км3 воды, которые можно измерить 304 миллионам олимпийских бассейнов, используемых для производства 1,2 миллиарда тонн продовольствия, теряется до, во время и после сбора урожая, или вынужденно превращается в корм для животных или биотопливо.

Исследование опровергает представления о том, что потери в сельском хозяйстве является проблемой исключительно регионов с низким уровнем индустриализации. Напротив, сельскохозяйственные потери в пересчете на одного человека, как правило, выше в промышленно развитых регионах. Несмотря на современную механизацию, именно страны с высоким и средним уровнем дохода в Европе, Северной Америке и промышленно развитой Азии создают 58% мировых отходов урожая.

"Мы знали, что потеря продовольствия и пищевые отходы — масштабная проблема, которую можно минимизировать, и таким образом уменьшить воздействие на природу и климат. Но этот отчет доказывает, что проблема больше, чем мы представляли", — считает Пит Пирсон, руководитель Глобальной инициативы WWF по потери продовольствия и пищевых отходов.

Цель устойчивого развития 12.3 касается предотвращения потерь, но она устанавливает цель сократить вдвое пищевые отходы в розничной торговле и в потребление до 2030 года. Хотя некоторые страны начинают разработку планов для уменьшения потерь продовольствия, они в основном сосредоточены на последней стадии цепи поставок. Это происходит потому, что масштабы проблемы в сельском хозяйстве ранее не были полностью оценены.

Сегодня только 11 из 192 национальных климатических планов, предоставленных в рамках Парижского соглашения, вспоминают потери продовольствия и пищевые отходы. Принятие целостного подхода к уменьшению потерь на всех этапах поможет смягчить изменение климата, восстановить природные территории и способствовать продовольственной безопасности. Согласно исследованию, это вполне возможно, ведь потеря продовольствия в сельском хозяйстве является результатом факторов, можно контролировать.
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