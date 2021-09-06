Журналист Блога Гродно s13.ru съездил на арбузное поле и узнал кое-что и про бахчевую ягоду, и некоторые тонкости этого бизнеса.





На поле «полосатых» я приехала ранним утром. Минуя пару деревушек под Берестовицей, наконец оказалась среди зеленых вкусных лежебоков. С дороги кажется, что это просто зеленое поле: арбузы умело маскируются под траву. Но едва подходишь ближе, понимаешь – да это ж рай для любителей бахчи. Под ногами то и дело оказываются полосатые крупные ягоды разных размеров.





Поле находится сразу у дороги и ничем не обнесено – ни забором, ни проволокой. Даже собаки, охраняющей арбузный рай, нет. Поэтому первый вопрос вполне закономерен:





— Не воруют арбузы?





— На поле есть фотоловушки, - сходу отвечает Артем Станевский, глава крестьянского фермерского хозяйства “Дзюрма”. – На любое движение срабатывает датчики, и на телефон приходит фото нарушителя и видео самого нарушения. Качество съемки вполне позволяет установить личность нарушителя.

Благодаря такой фотоохране, гродненскому фермеру однажды удалось словить воришку и его подельника. Они компенсировали хозяину поля незаконную добычу в трехкратном размере, из-за чего арбуз им достался по не очень «сладкой» цене – за два мешка заплатили 300 рублей.





— Воровство подобное не несет критических убытков финансовых для меня, но я не приемлю такого отношения к чужому труду и имуществу, - говорит Артем.





Арбузным бизнесом 37-летний гродненец занимается второй сезон. Хотя в фермерстве он с 2015 года. До этого взращивал более классические для нашей страны ягоды и овощи: тыкву, капусту, клубнику. В прошлом году засадил южной ягодой один гектар – для эксперимента и интереса. И он оказался настолько удачным, что было решено увеличить посевные поля и масштабы бахчи.





— В этом году я засадил 5 гектаров арбузами. Условно они разделены на три части по времени сбора урожая. Там вон, - показывает в сторону рукой гродненский фермер, - мы сорвали первый арбуз в начале июля, они ранние. Здесь, где мы стоим, сейчас собираем и продаем. Ну а те – поздние, будем собирать их в октябре, если, конечно, заморозки по ним не ударят.





На них, признается Артем, вся надежда на основную прибыль. Продажи с ранних арбузов покрыли все расходы на «закладку» арбузного поля. Текущему урожаю пока тяжело переносить конкуренцию с российскими и украинскими, например, – там в этом году перенасыщение этой ягодой, и цены, соответственно, низкие. Например, 20-тонную фуру арбузов в Украине можно купить за 100 долларов. В России цена арбуза с поля составляет 2-3 российских рубля, но многие даже не собирают его, а запахивают. Белорусские сети магазинов закупают арбуз по 20-40 копеек за килограмм. Но у Артема есть свой козырь для удачной прибыли – последний арбуз, если позволит погода, здесь снимут в октябре и продавать его можно будет до ноября. К этому времени конкуренция должна быть поменьше. Но к цифрам в этом бизнесе мы еще вернемся.



