Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





По словам Н. Снопкова, консенсус найден по всем 28 союзным программам. Цель – создать равные стартовые условия для субъектов хозяйствования. Две страны давно работают в рамках Союзного государства и определили приоритетом прежде всего строительство экономического фундамента. Им логично еще больше объединить усилия для устойчивого развития как совместного, так и каждой страны в отдельности. Что касается суверенитета, то независимость была и будет.





В основе готовой программы по созданию единого рынка газа – определение в 2022 году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов функционирования объединенного рынка этого энергоресурса. Н. Снопков констатировал, что для Беларуси цена на газ лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и ЕС.





– Рынок волатилен, поэтому эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства с тем, чтобы у нас сохранялась наиболее комфортная цена, – сказал первый заместитель премьер-министра.



