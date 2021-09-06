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Снопков заявил о готовности союзной программы по единому рынку газа

О готовности союзной программы по созданию единого рынка газа Беларуси и России сказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1»

 Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По словам Н. Снопкова, консенсус найден по всем 28 союзным программам. Цель – создать равные стартовые условия для субъектов хозяйствования. Две страны давно работают в рамках Союзного государства и определили приоритетом прежде всего строительство экономического фундамента. Им логично еще больше объединить усилия для устойчивого развития как совместного, так и каждой страны в отдельности. Что касается суверенитета, то независимость была и будет.

В основе готовой программы по созданию единого рынка газа – определение в 2022 году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов функционирования объединенного рынка этого энергоресурса. Н. Снопков констатировал, что для Беларуси цена на газ лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и ЕС.

– Рынок волатилен, поэтому эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства с тем, чтобы у нас сохранялась наиболее комфортная цена, – сказал первый заместитель премьер-министра.
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