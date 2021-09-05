



Ее новым владельцем станет американская компания Authentic Brands Group. Сумма сделки составила $2,5 млрд — при том, что 15 лет назад сам Adidas покупал Reebok за $4 млрд.





Выкупленная у ее прежних акционеров компания очень долго не могла выйти в прибыль, поэтому Adidas открыто заявлял, пишет Belretail.by, что рассматривает вариант продажи известного бренда. И на рынке действительно ожидали этой сделки, говорит директор модного дома Raschini Сергей Викулин:









«В этой компании уже достаточно давно ходили слухи о продаже, и было много разных оценок. Динамика развития, скажем так, очень сильно не совпадала с ожидаемой.





Если сравнивать силу бренда и объективные показатели, то, конечно, Reebok, на мой взгляд, заслуживал гораздо более профессионального и эффективного в финансовом плане управления.





Основной причиной продажи компании стало то, что ее приобретение не оправдало ожиданий инвесторов. Вероятнее всего будет принята новая стратегия, они отойдут от основного материнского бренда еще больше. Это повлияет на кардинальный пересмотр маркетинга, в том числе процесса продаж и так далее. Им придется это сделать, и как раз здесь, на мой взгляд, это будет отличным стресс-тестом, который для самого Reebok будет играть исключительно положительную роль».





Ранее в Adidas очень долго не подтверждали планы избавиться от актива. Но из-за пандемии коронавируса ситуация осложнилась: продажи Reebok упали на 42%, при том, что у самого Adidas — только на 33%.





Заключительный этап продажи компании Reebok запланирован в первом квартале следующего года. Большая часть суммы будет выплачена наличными, а оставшаяся — в виде условного и отсроченного вознаграждений.





Adidas была спонсором Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Форму Adidas носили волонтёры, обслуживающий персонал, чиновники и участники сборной Великобритании.





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