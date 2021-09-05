Литовские перевозчики просят Беларусь убрать навигационные пломбы
В Вильнюсе считают, что их введение влияет на конкурентоспособность, поскольку пломбы применяются только к грузам, ввозимым из Литвы.
Литовские перевозчики просят Беларусь отказаться от навигационных пломб. Они стали обязательны для фур из Литвы с 30 августа.
Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков обратилась к правительству своей страны с просьбой обсудить с Латвией и Польшей применение аналогичных мер к грузам из Беларуси, пишет Sputnik.
"Бизнес опасается, что стоимость применения пломб со временем может значительно возрасти. Если сейчас это стоит около 50 евро, к концу года может вырасти до 250 евро и более. В случае потери логистической конкурентоспособности не только автотранспорт будет обходить Литву, но и корабли будут отдавать предпочтение портам Польши и Латвии", – заявил генеральный секретарь профильного объединения Зенонас Буйвидас.
Исключение сделано лишь для большегрузов, перевозящих товары из Калининградской области через Литву в рамках таможенного транзита.
Также пломбы можно не использовать тяжеловесным или крупногабаритным грузовикам, для проезда которых нужно получать специальное разрешение.
Нововведения не действуют в отношении европейских грузоперевозчиков, въезжающих в Беларусь через Польшу или Латвию.
Для чего нужны навигационные пломбы?
С помощью навигационной пломбы можно отслеживать передвижение грузов по территории ЕАЭС. Она устанавливается на границе, а снимается таможней в конечном пункте следования. Запускается устройство с помощью мобильного приложения.
Белорусские таможенники используют электронную навигационную пломбу, разработанную национальным оператором.
Навигационные пломбы могут использовать в отношении фур, нарушавших правила транзита товаров. Также они позволяют сокращать время таможенного контроля непосредственно в пунктах пропуска.
Стоимость использования пломбы составляет пять базовых величин (145 белорусских рублей), включая налог на добавленную стоимость.
16:20 05/09/2021
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