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Литовские перевозчики просят Беларусь убрать навигационные пломбы

В Вильнюсе считают, что их введение влияет на конкурентоспособность, поскольку пломбы применяются только к грузам, ввозимым из Литвы.


Литовские перевозчики просят Беларусь отказаться от навигационных пломб. Они стали обязательны для фур из Литвы с 30 августа.

Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков обратилась к правительству своей страны с просьбой обсудить с Латвией и Польшей применение аналогичных мер к грузам из Беларуси, пишет Sputnik.

"Бизнес опасается, что стоимость применения пломб со временем может значительно возрасти. Если сейчас это стоит около 50 евро, к концу года может вырасти до 250 евро и более. В случае потери логистической конкурентоспособности не только автотранспорт будет обходить Литву, но и корабли будут отдавать предпочтение портам Польши и Латвии", – заявил генеральный секретарь профильного объединения Зенонас Буйвидас.

Исключение сделано лишь для большегрузов, перевозящих товары из Калининградской области через Литву в рамках таможенного транзита.

Также пломбы можно не использовать тяжеловесным или крупногабаритным грузовикам, для проезда которых нужно получать специальное разрешение.
Нововведения не действуют в отношении европейских грузоперевозчиков, въезжающих в Беларусь через Польшу или Латвию.

Для чего нужны навигационные пломбы?

С помощью навигационной пломбы можно отслеживать передвижение грузов по территории ЕАЭС. Она устанавливается на границе, а снимается таможней в конечном пункте следования. Запускается устройство с помощью мобильного приложения.

Белорусские таможенники используют электронную навигационную пломбу, разработанную национальным оператором.

Навигационные пломбы могут использовать в отношении фур, нарушавших правила транзита товаров. Также они позволяют сокращать время таможенного контроля непосредственно в пунктах пропуска.

Стоимость использования пломбы составляет пять базовых величин (145 белорусских рублей), включая налог на добавленную стоимость.
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