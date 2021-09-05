Контрабанда сигарет / MKT





Чаще всего в Латвию везут сигареты предприятия Grodno Tobacco (73%), NZ и Premier. Лидером среди поддельных сигарет является Winston — 89% от всей контрабандной продукции, сообщает Еврорадио со ссылкой на delfi.lv.





При этом за последние 6 лет контрабанда сигарет в Литву из Беларуси выросла на 10%. А сами партии контрабанды насчитывают миллионы штук. Так, в конце августа в Латвии обнаружили 3,5 миллиона нелегальных белорусских сигарет.





Нелегальные табачные изделия занимают 18% от всего числа сигарет на рынке Латвии. Государство борется с контрабандистами, однако с переменным успехом. За последний год контрабанда сигарет нанесла Латвии ущерб как минимум на 38 миллионов евро.