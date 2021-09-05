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Рынок контрабандных сигарет Латвии на 80% занят белорусской продукцией

Агентство Nielsen провело расследование и выяснило, что 79% нелегальных сигарет на рынке Латвии — белорусские.

Контрабанда сигарет / MKT

Чаще всего в Латвию везут сигареты предприятия Grodno Tobacco (73%), NZ и Premier. Лидером среди поддельных сигарет является Winston — 89% от всей контрабандной продукции, сообщает Еврорадио со ссылкой на delfi.lv.

При этом за последние 6 лет контрабанда сигарет в Литву из Беларуси выросла на 10%. А сами партии контрабанды насчитывают миллионы штук. Так, в конце августа в Латвии обнаружили 3,5 миллиона нелегальных белорусских сигарет.

Нелегальные табачные изделия занимают 18% от всего числа сигарет на рынке Латвии. Государство борется с контрабандистами, однако с переменным успехом. За последний год контрабанда сигарет нанесла Латвии ущерб как минимум на 38 миллионов евро.
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