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В Совбезе Беларуси говорят, что санкции подрывают белорусские предприятия и идут на пользу литовским

Заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков утверждает, что из-за санкций белорусские предприятия вытесняются польскими и литовскими. Хотя ранее Арчаков утверждал, что Литва не имеет «никаких собственных доходных экономик».


По его мнению, пишет Nashaniva.com, «все эти нелогичные ограничения подрывают экономику по обе стороны разграничительных линий».

— Можно реализовывать простые бизнес-схемы, и такие примеры есть — белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место занимают литовские и польские «конкуренты», ну, а инициаторы этих санкций, «беглые» — получают откаты. Вот и все, самое простое, подоплека этих санкций, — заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности.
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