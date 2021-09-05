В Совбезе Беларуси говорят, что санкции подрывают белорусские предприятия и идут на пользу литовским
Заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков утверждает, что из-за санкций белорусские предприятия вытесняются польскими и литовскими. Хотя ранее Арчаков утверждал, что Литва не имеет «никаких собственных доходных экономик».
По его мнению, пишет Nashaniva.com, «все эти нелогичные ограничения подрывают экономику по обе стороны разграничительных линий».
— Можно реализовывать простые бизнес-схемы, и такие примеры есть — белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место занимают литовские и польские «конкуренты», ну, а инициаторы этих санкций, «беглые» — получают откаты. Вот и все, самое простое, подоплека этих санкций, — заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности.
13:50 05/09/2021
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