



По его мнению, пишет Nashaniva.com, «все эти нелогичные ограничения подрывают экономику по обе стороны разграничительных линий».





— Можно реализовывать простые бизнес-схемы, и такие примеры есть — белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место занимают литовские и польские «конкуренты», ну, а инициаторы этих санкций, «беглые» — получают откаты. Вот и все, самое простое, подоплека этих санкций, — заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности.











