Замдиректора МТЗ пожаловался на пустые склады
Заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «МТЗ» Михаил Кадников заявил, что дела на заводе идут прекрасно. Предприятие работает даже по субботам, а склады пустые.
По словам Михаила Кадникова, за 8 месяцев 2021 года экспорт продукции вырос на 135%, поэтому завод вынужден работать даже по субботам, чтобы выполнить все заказы.
«К сожалению, сейчас склад пустой. Работаем наперед. Есть заказы. До конца года обеспечены. Поэтому стучу по дереву, что будет так и дальше», - рассказал в интервью ОНТ заместитель генерального директора.
Как ранее писал «Ежедневник», в 2021 году экспорт белорусских предприятий действительно очень серьезно пошел вверх. Причем, основной рост экспорта пришел на страны ЕС, где он увеличился втрое. Однако, как говорят эксперты, к концу года ситуация изменится из-за введенных санкций.
12:49 05/09/2021
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