



По словам Михаила Кадникова, за 8 месяцев 2021 года экспорт продукции вырос на 135%, поэтому завод вынужден работать даже по субботам, чтобы выполнить все заказы.





«К сожалению, сейчас склад пустой. Работаем наперед. Есть заказы. До конца года обеспечены. Поэтому стучу по дереву, что будет так и дальше», - рассказал в интервью ОНТ заместитель генерального директора.



