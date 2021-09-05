



Выручка флагманских компаний, которые оказывают услуги по временному проживанию и питанию вне дома, за полгода выросла по сравнению с 2020 годом на 39,4% до 702,4 млн рублей.





Как отмечает сайт banki24.by, показать такой рост выручки было нетрудно из-за двух вещей: в 2020-м выручка упала на 21,8% за полугодие, к тому же, в 2021 году ускорилась инфляция, что способствует увеличению показателей в номинале.





Например, в январе-июне 2020-го потребительские цены выросли на 4,9% к 2019-му, а за сопоставимый период в 2021-м — на 8,8% к 2020-му.





Себестоимость продукции в отрасли тоже выросла существенно — на 35,6% к прошлому году.





На фоне этого прибыль от реализации продукции составила всего 2,4 млн рублей. Впрочем, по итогам 1 квартала отрасль еще была в минусе от продаж.





Из-за небольшой прибыли средняя рентабельность продаж по флагманским гостиницам и ресторанам составила 0,3%. В 2020 году рентабельность находилась в отрицательной области — минус 1,9%.





Вместе с тем, за половину 2021 года около 42,6% флагманов отрасли относилось к нерентабельным. Это значит, что крупные и средние компании несли убытки от реализации продукции/оказания услуг.





Еще около 40,2% флагманов отрасли показали рентабельность продаж в пределах 0–5%. Как правило, при подготовке аналитики подобные бизнесы относят в категорию низкорентабельных.





Только 0,8% флагманских компаний отрасли отразили в отчетах рентабельность свыше 20%.





В целом по реальному сектору РБ таких предприятий насчитали порядка 8,5%. Суммарные долги флагманов HoReCa на 1 июля 2021 года составили 1,257 млрд рублей.





Чистый долг отрасли (за вычетом дебиторки) на ту же дату достиг 1,139 млрд рублей. То есть, если бы все дебиторы разом погасили свою задолженность перед отраслью, в HoReCa все равно остались бы должны остальной экономике более 1 млрд рублей в эквиваленте.